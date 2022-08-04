Прокуратура прекратила полномочия семи депутатов, не представивших сведения о доходах. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе проверки прокуратурой Городищенского района были установлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.

– Трое депутатов Самофаловского сельского поселения не предоставили в представительный орган сведения о совершении сделок с недвижимым имуществом. Еще четверо депутатов отчитались о совершенных в отчетном периоде сделках с существенным нарушением установленного срока, – пояснила Оксана Черединина.

В этой связи прокуратура Городищенского района Волгоградской области в адрес председателя Совета депутатов внесла представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого полномочия семи депутатов, нарушивших антикоррупционные ограничения, были прекращены досрочно.

Как стало известно ИА «Высота 102», досрочно сложили полномочия следующие депутаты:

Николай Дашкевич,

Лариса Скипина,

Людмила Науменко,

Евгений Михайлов,

Татьяна Лаптева,

Сергей Федоров,

Ооксана Федорова.

В связи с этим Совет депутатов Самофаловского сельского поселения объявил о самороспуске. Соответствующее распоряжение подписал глава Самофаловского сельского поселения Сергей Песковатсков.

Выборы нового Совета депутатов Самофаловского сельского поселения состоятся в Единый день голосования 11 сентября 2022 года.

