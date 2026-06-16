



В Волгоградской области сеть госпабликов насчитывает уже 5000 сообществ в социальных сетях и более 200 профильных телеграм-каналов. Персональные страницы в Интернете ведут муниципальные администрации, школы, больницы и поликлиники, учреждения культуры. Основной целью формирования такой масштабной сети стало создание безопасной цифровой среды, где жители могут получать только проверенные факты и напрямую взаимодействовать с представителями власти в удобном онлайн-формате.

Напомним, что развитие этого процесса курирует Центр управления регионом (ЦУР) Волгоградской области. Специалисты ЦУР обеспечивают координацию площадок и обучают администраторов современным стандартам работы с контентом и оперативному реагированию на входящие запросы.

– Госпаблики давно перестали быть просто новостными ресурсами, превратившись в полноценные инструменты диалога, позволяющие гражданам получать компетентные ответы от ведомств в кратчайшие сроки, – подчеркивает руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин. – Такая стратегия открытости полностью соответствует курсу губернатора Андрея Бочарова, который ставит интересы жителей и качественную обратную связь в основу социально-экономического развития субъекта.

Для обеспечения информационной безопасности пользователям рекомендуется обращать внимание на статус сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Наличие специальной госметки «Госорганизация» под названием группы служит официальным подтверждением достоверности ресурса и гарантирует защиту от дезинформации и мошеннических схем.