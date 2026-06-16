Судебные приставы в Волгограде помогли вернуть сына матери





В Волгограде развод семейной пары закончился «дележкой» детей и судебными распрями.

Расставшись, бывшие супруги не смогли договориться, с кем именно останутся их дети. Несмотря на то, что суд определил их место жительства с матерью, мужчина безапелляционно решил, что один из сыновей должен жить с ним.

Когда семейный конфликт зашел в тупик, жительница Кировского района обратилась за помощью к судебным приставам. Понимая, с какой тонкой материей им предстоит иметь дело, сотрудники УФССП России по Волгоградской области привлекли к работе не только работника органа опеки и попечительства и инспектора по делам несовершеннолетних, но и психолога.

Все вместе визитеры уговорили отца подумать о чувствах и эмоциях сына. После этого волгоградец передал ребенка экс-супруге.

О том, что бракоразводные процессы семей, в которых есть дети, должны включать обязательный этап медиации, российские юристы и адвокаты говорили уже не раз.

– На мой взгляд, медиация, которая пока, к сожалению, применяется не так широко, важна во всех отраслях нашей жизни. Но особенно важна – за корректировки в федеральном законодательстве я выступаю уже несколько лет – она при семейных спорах, связанных с интересами детей. Родители должны понимать, что, якобы ссорясь между собой и стараясь унизить друг друга, они в первую очередь наносят серьезную душевную травму своим детям. Почему-то в момент конфликта об этом просто забывают… – заявляла в интервью ИА «Высота 102» волгоградский юрист Светлана Казаченок.

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