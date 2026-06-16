Кассационный военный суд подтвердил приговор генералу Ивану Попову





Кассационный военный суд оставил без изменения жалобу волгоградского генерала Ивана Попова, не согласившегося с приговором суда первой инстанции.

- Кассационную жалобу адвокатов на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда и апелляционное определение Второго западного окружного военного суда оставить без удовлетворения, - заявили в суде.

Напомним, родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу.

Не согласившегося с обвинением генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.

Надежды на заседание в Кассационном суде возлагали не только сам Иван Попов и адвокаты, но и следящие за его судьбой горожане. Создав в Сети группы поддержки лишенного звания генерала, они также собрали 70 тысяч подписей в поддержку бывшего командующего 58-й армией.

Фото Минобороны