В Волгоградской области открыли «сезон охоты» на опасного вредителя





В Волгоградской области объявили войну опасному вредителю, активно поедающему хвою деревьев. Рыжего соснового пилильщика уничтожали как с земли, так и с воздуха.

– В Калачевском районе работы проводились в местах массового скопления вредителя – на общей площади 344,9 гектаров, – сообщили в региональном Центре защиты леса. – Эффективность обработки составила 90,3% – все очаги были ликвидированы.

С охотником на хвойные деревья, называемым также ложногусеницей, боролись и в Кумылженском сельском лесничестве. Здесь специалисты, проводившие обработку с земли, охватили территорию площадью 321,4 гектара. Уже после завершения работ специалисты оценили их эффективность, заявив о результате в 91,1%.

– Для борьбы с вредителем использовался современный ультрамалообъемный мелкокапельный генератор ГАРД-МОН, оснащенный эффективным химическим препаратом, – отметили в ведомстве. – На третий и пятый день после обработки специальная комиссия, в которую в числе прочих вошел инженер-лесопатолог «Центра защиты леса Волгоградской области», оценивали биологическую эффективность работ. Этот показатель устанавливается на основании учета количества погибших личинок способом контрольных ящичков, которые расставили на семи заранее подобранных учетных пунктах.

В Букановском и Кумылженском сельских лесничествах рыжего соснового пилильщика пытались достать и с воздуха. Распыляя препарат с самолета СП-30, ученые заявили о 92% успехе.

Фото Павла Мирошкина