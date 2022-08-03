Расследования

В Волгограде беглец из колонии получил 18 лет за серию изнасилований

Расследования 03.08.2022 18:33
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03.08.2022 18:33


Кировский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Ульяновской области Дмитрия Милохова. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина совершил побег из ульяновской колонии № 3 и серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении половой неприкосновенности 15-летней девочки-подростка. 

— Суд назначил жителю Ульяновской области окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а далее в исправительной колонии особого режима, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу города Ульяновска. 

— Мужчина признан виновным в побеге из места лишения свободы, иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенных в том числе, в отношении несовершеннолетней, грабеже, разбое, изнасиловании, — пояснила ИА «Высота 102» сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Следствие и суд установили, что мужчину, отбывавшего наказание за совершение имущественных преступлений в колонии-поселении Ульяновского региона с целью привлечения к труду устроили на должность подсобного рабочего в одну из ИК. Осужденный 4 октября 2021 года, воспользовавшись удобным моментом, совершил побег.  

Беглец направился в Волгоград, где 10 октября в Кировском районе города надругался над 15-летней школьницей. После чего ограбил ее, забрав 1000 рублей. Чтобы скрыться от правоохранительных органов осужденный отправился в Астрахань. 


В соседней области 14 октября рецидивист, угрожая ножом, забрал у 27-летней девушки телефон и 4000 рублей, а после — изнасиловал молодую астраханку. 

По уточненной информации СУ СКР по Астраханской области, злоумышленника на следующий же день задержали. Беглеца заключили под стражу сроком на два месяца, а после этапировали в Волгоградскую область. 

Известно, что Дмитрий Милохов в течение некоторого времени выдавал себя за немого. При задержании в соседней Астрахани он также пытался сохранять молчание. Уроженец Ульяновска с юности промышлял криминалом. В его «послужном» списке ограбления и кражи. На момент побега из колонии Милохову оставалось отбыть всего 12 месяцев из назначенного судом срока. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области / СУ СКР по Астраханской области / ГУ МВД России по Волгоградской области

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