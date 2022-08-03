Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактного алкоголя. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 46-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за приобретение, хранение и перевозку левого спирта.

– Следствием установлено, что в период с ноября по декабрь 2022 года обвиняемый с целью дальнейшей продажи, не имея соответствующей лицензии, приобрел на территории Липецкой области немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которую перевез в Волгоград и хранил на складе в Дзержинском районе. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1,5 тыс. литров этилового спирта, а также более 2,5 тыс. бутылок алкогольной продукции с этикетками известных торговых марок. Ущерб правообладателям превысил 1,9 млн рублей, - пояснила Оксана Черединина.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Дело рассмотрит Дзержинский суд Волгограда. В рамках расследования уголовного дела были арестованы гараж и автомобиль подсудимого стоимостью более 2,3 млн рублей.