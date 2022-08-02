В Волгограде мужчина сорвался с высоты при попытке попасть в квартиру

В Дзержинском районе Волгограда накануне у подъезда жилого дома по улице Колпинской обнаружили труп 62-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», местный житель попытался попасть к себе домой через общий балкон.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Признаки, указывающие на криминальный характер смерти, не обнаружены.

Известно, что мужчина упал с высоты пятого этажа. Погибший проживал один в комнате общежития. Накануне днем, будучи пьяным, он предпринял попытку попасть к себе домой через общий балкон общежития, так как у него не было с собой ключей. Однако волгоградец не удержался и сорвался вниз.

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