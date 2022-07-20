Пациент умер после падения со второго этажа психбольницы в Волгограде

В Волгограде пациент областной психиатрической больницы, расположенной на проспекте Университетском, выпал из окна, получив смертельные травмы. Несколько дней за жизнь 38-летнего мужчины боролись в больнице № 15, однако волгоградец скончался.

Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент на территории ГБУЗ ВОКПБ № 2 произошел на минувшей неделе.

– 14 июля мужчина упал с высоты второго этажа, – сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. – С места бригадой скорой помощи он был незамедлительно доставлен в больницу №15, где спустя три дня скончался в отделении реанимации. Несмотря на небольшую сравнительно высоту, мужчина получил тяжелые травмы: сочетанную травму, перелом таза и закрытую травму головы.

В комитете здравоохранения Волгоградской области информацию о трагическом инциденте ИА «Высота 102» подтвердили.

– По информации лечебного учреждения, 14 июля мужчина разбил окно, после чего произошло его падение со второго этажа. На место была незамедлительно вызвана бригада скорой помощи, пациент госпитализирован в больницу скорой помощи № 15, где скончался несмотря на усилия врачей, – сообщили в облздраве. – На лечении пациент находился в связи с обострением основного заболевания и внезапно развившимися импульсивными аутоагрессивными действиями.