Пересадивший волгоградцев на Subaru коммерсант идет под суд за махинации

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя автосалона, долгие годы в котором горожане покупали дорогостоящие иномарки. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере на 23 млн рублей.

– Фактический руководитель организации по продаже иномарок с февраля по апрель 2014 года под предлогом развития компании дал указание учредителю и директору юридического лица взять в банке кредит на общую сумму порядка 15 млн рублей, – пояснила Оксана Черединина. – В дальнейшем обвиняемый перевел деньги на счета подконтрольных фирм и распорядился полученными кредитными средствами по своему усмотрению.

Также фигурант уголовного дела дал указания главному бухгалтеру фирмы перевести 8,4 млн рублей на счета организации, после чего украл денежные средства.

– Свою вину волгоградец не признает. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет под стражей, – сообщает представитель прокуратуры.

Как стало известно информационному агентству, речь идет в данном случае о компании «Евразия» и ее руководителе Игоре Савицком. Данная фирма известна тем, что первой открыла в Волгограде продажу автомобилей марки Subaru. Автосалон компании располагался в Дзержинском районе на шоссе Авиаторов. В июле 2014 года компания прекратила работу, о чем до сих пор свидетельствует сохранившееся на сайте фирмы объявление:

– Уважаемые клиенты, сообщаем вам о прекращении с 10 июля 2014 года деятельности ООО «Евразия» в статусе официального дилера Subaru в г. Волгоград.





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