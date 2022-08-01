Расследования

Уехала в 19: волгоградку осудили за шесть лет, проведенные в Сирии

Расследования 01.08.2022 08:49
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01.08.2022 08:49


Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 25-летней волгоградке, которая несколько лет провела в Сирии и принимала участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, М.Насенова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5 и ч.2 ст.208 УК России. 

Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области  в ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что 25-летняя женщина находилась в Сирии с марта 2015 года по август 2021 года.  

В 2021 году женщина была  задержана в терминале «А» Международного аэропорта Внуково. Женщина  признала свою вину  и в  ходе допроса дала показания о подготовке к выезду в Сирийскую Арабскую Республику, маршруте следования, местах проживания и роде деятельности в запрещенной организации.

Смягчающим обстоятельством были признаны заявление о явке с повинной и содействие органам предварительного расследования. 

Наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. 

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