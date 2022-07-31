Погибли четверо: под Волгоградом с трассы вылетела легковушка

В Иловлинском районе Волгоградской области сегодня, 31 июля, примерно в 07.00 на 912 километре трассы Р-22 «Каспий» легковой автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Погибли четыре человека.





— По предварительной информации, 21-летний водитель, управляя автомашиной LADA Priora двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, — пояснили ИА «Высоат 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель потерял управление и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погибли четверо. Водитель, 24-летний, 26-летний и 20-летний пассажиры легкового автомобиля скончались на месте до приезда экипажа СМП.





— На месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — добавили в региональном главке МВД. — Движение осуществляется в штатном режиме.

На кадрах видно, что упавший с высоты автомобиль превратился в груду искореженного металла. По всей видимости машина зацепила систему водопропускных труб.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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