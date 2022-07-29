«Кузов слетел с рамы»: двое жителей Москвы погибли в страшном ДТП в Волгоградской области

Происшествия 29.07.2022 09:09
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29.07.2022 09:09
Жуткое ДТП случилось сегодня, 29 июля в шесть часов утра во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, внедорожник «Toyota Land Cruiser» на 815 километре вылетел с трассы и перевернулся в тридцати метрах от трассы, в поле с подсолнечником. Удар был такой силы, что кузов буквально слетел с рамы.
Находившихся в салоне людей разметало в разные стороны. Два человека погибли - 54-летний мужчина и 34-летняя женщина. Еще двоих – 44-летнего водителя и 55-летнего пассажира в тяжелом состоянии доставили в Михайловскую ЦРБ, пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Сейчас врачи борются за их жизни.
Как стало известно ИА «Высота 102», в салоне внедорожника находились жители Москвы. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая обстоятельства аварии. Движение на данном участке трассы не затруднено.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области.
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