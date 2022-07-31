В Волгограде в вылетевшей в кювет машине погиб 58-летний мужчина

В Советском районе Волгограда накануне вечером примерно в 21.50 легковушка вылетела в кювет. Сообщается о погибшем.

— По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем автомобиля Chery двигался по улице Казахской со стороны проспекта Университетского в направлении поселка Песчанка, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 15 по улице Обручальной водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате дорожной аварии погиб 58-летний пассажир автомобиля. Мужчина скончался на месте до приезда экипажа скорой помощи.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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