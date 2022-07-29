Скандальный процесс: дело о смертельном ДТП в Волгограде переросло в противостояние адвокатов

В Красноармейском районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 65-летнего водителя КАМАЗа, наехавшего 24 марта на переходивших дорогу бабушку и внука. Под колеса многотонной махины попали сын и мать Гюзяль Файзулиной. Мальчик скончался на месте, пожилая женщина умерла через несколько дней в реанимации.

Подозреваемого в гибели двоих пешеходов жителя Чечни поместили под стражу до 30 ноября. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

О ходе резонансного дела, новых обстоятельствах и громких заявлениях адвокатов обеих сторон — в материале ИА «Высота 102».

Взаимные претензии





На последнем заседании 28 июля огласили обвинение и допросили Гюзяль Файзулину. Перед тем, утверждает адвокат пострадавшей Наталья Завьялова, защита водителя КАМАЗа настаивала на приватной встрече с ее подзащитной.

— Незадолго до заседания адвокат подсудимого Алексей Ушаков написал Гюзяль Файзулиной сообщения с просьбой о встрече без моего присутствия, оскорбляя меня как юриста и человека, — рассказала Завьялова. — В суде мы заявили ходатайство, что Ушаков нарушает кодекс профессиональной этики адвокатов и таким образом оказывает давление на мою подзащитную, пытаясь лишить ее юридической помощи при решении вопросов о возмещении морального ущерба.

Алексей Ушаков в свою очередь уверен, что это Наталья Завьялова оказывает давление на него.

— Более того скажу, что со мной это впервые случается. На меня оказывается очень серьезное давление со стороны представителя потерпевших. Пишутся сообщения руководству транспортного предприятия, где работал мой подзащитный с целью опорочить мое имя. Этим занимается некая Наталья Завьялова. Родственникам моего клиента пишет потерпевшая, чтобы те обратили внимание, как я защищаю подсудимого. То, что я занял такую активную позицию относительно моего подзащитного, многим не нравится. В моей практике такое впервые, чтобы люди подобными циничными способами пытались оказать давление. Обо всех известных мне фактах я сообщу в соответствующие органы. Делать какие-то умозаключения сейчас, до выводов официальных инстанций, думаю, было бы неправильно, — заключил адвокат.

Отметим, что на прошедшем заседании присутствовали родственники подсудимого. По словам Завьяловой, близкие водителя извинялись перед Гюзяль.

— Они подошли и извинились перед моей подзащитной, дочь и сестра подсудимого попросили прощения. Подошел его адвокат — Алексей Ушаков — искренне, как нам показалась со стороны, попытался просить извинений со стороны своего подзащитного, спросил, как чувствуют себя дети Гузяль. С их здоровьем сейчас очень серьезная ситуация. Девочки закрылись, им требуется психологическая помощь, — добавила Наталья.

«Не стоит дома печатный станок»





Адвокат Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов филиала № 1 Алексей Ушаков, представляющий интересы обвиняемого, считает, что дело имеет серьезный общественный резонанс, и чрезмерное внимание СМИ может только навредить процессу.

— Это дело непростое. Погиб малолетний ребенок, погибла женщина. Это трагедия для семьи и трагедия очень серьезная. Она отозвалась болью в сердцах многих волгоградцев. Я знаю, что дело имеет серьезный общественный резонанс. Поэтому говорить сейчас о нем, забегая вперед, давая оценку доказательствам, я не буду. Это связано с тем, что не надо давить на суд общественным мнением, в том числе и журналистским сообществом, — считает Алексей Ушаков.

По словам Ушакова, от возмещения морального вреда его подзащитный не отказывается.

— Да это и невозможно. Это неправильно и противоречит всем принципам, – заявляет адвокат. – Я задал перед судом и в процессе вопрос Гюзяль Файзулиной в присутствии ее защитника о сумме претензий, в каких пределах должен быть возмещен ущерб. Ответа до сих пор не прозвучало.

Однако у защитника Гюзяль Файзулиной совсем другая версия.

— Перед судебным заседанием Ушаков сказал Гюзяль Файзулиной о том, что она должна войти в положение потерпевших и понять, что у них нет денег. Я говорю это дословно: «У них не стоит дома печатный станок». То есть другая сторона не выходит с вопросом о какой сумме может идти речь и как они готовы возмещать моральный ущерб, — заявляет Наталья Завьялова. — На стадии предварительного следствия, когда Гюзяль думала, что ее защищает Лобасов, Ушаков ей пытался подсунуть расписку о том, что ей возмещено 200 тысяч рублей материального ущерба, и она больше никаких претензий не имеет. Теперь он хочет заключить соглашение о возмещении морального вреда, чтобы меньше заплатить. Не исключено, что таким образом он пытается добиться смягчения приговора своему подзащитному, ведь суд будет учитывать этот факт при вынесении приговора как смягчающее обстоятельство.

Адвокат обвиняемого подтвердил существование расписки и факт передачи денег.

— По расписке — это была моя инициатива. Я убедил родственников моего подзащитного о необходимости принять все меры для возмещения материального ущерба. Это обычная практика в такого рода делах. Люди получают деньги, пишут расписки, они предоставляются судье. Одна из сестер получила 200 000 рублей, другая — 100 тысяч. Сумму потерпевшие определяли сами, — рассказывает Ушаков.

«Исчезнувший» пассажир КАМАЗа