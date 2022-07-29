Скандальный процесс: дело о смертельном ДТП в Волгограде переросло в противостояние адвокатов

В Красноармейском районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 65-летнего водителя КАМАЗа, наехавшего 24 марта на переходивших дорогу бабушку и внука. Под колеса многотонной махины попали сын и мать Гюзяль Файзулиной. Мальчик скончался на месте, пожилая женщина умерла через несколько дней в реанимации.
Подозреваемого в гибели двоих пешеходов жителя Чечни поместили под стражу до 30 ноября. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
О ходе резонансного дела, новых обстоятельствах и громких заявлениях адвокатов обеих сторон — в материале ИА «Высота 102».
Взаимные претензии
На последнем заседании 28 июля огласили обвинение и допросили Гюзяль Файзулину. Перед тем, утверждает адвокат пострадавшей Наталья Завьялова, защита водителя КАМАЗа настаивала на приватной встрече с ее подзащитной.
— Незадолго до заседания адвокат подсудимого Алексей Ушаков написал Гюзяль Файзулиной сообщения с просьбой о встрече без моего присутствия, оскорбляя меня как юриста и человека, — рассказала Завьялова. — В суде мы заявили ходатайство, что Ушаков нарушает кодекс профессиональной этики адвокатов и таким образом оказывает давление на мою подзащитную, пытаясь лишить ее юридической помощи при решении вопросов о возмещении морального ущерба.
Алексей Ушаков в свою очередь уверен, что это Наталья Завьялова оказывает давление на него.
— Более того скажу, что со мной это впервые случается. На меня оказывается очень серьезное давление со стороны представителя потерпевших. Пишутся сообщения руководству транспортного предприятия, где работал мой подзащитный с целью опорочить мое имя. Этим занимается некая Наталья Завьялова. Родственникам моего клиента пишет потерпевшая, чтобы те обратили внимание, как я защищаю подсудимого. То, что я занял такую активную позицию относительно моего подзащитного, многим не нравится. В моей практике такое впервые, чтобы люди подобными циничными способами пытались оказать давление. Обо всех известных мне фактах я сообщу в соответствующие органы. Делать какие-то умозаключения сейчас, до выводов официальных инстанций, думаю, было бы неправильно, — заключил адвокат.
Отметим, что на прошедшем заседании присутствовали родственники подсудимого. По словам Завьяловой, близкие водителя извинялись перед Гюзяль.
— Они подошли и извинились перед моей подзащитной, дочь и сестра подсудимого попросили прощения. Подошел его адвокат — Алексей Ушаков — искренне, как нам показалась со стороны, попытался просить извинений со стороны своего подзащитного, спросил, как чувствуют себя дети Гузяль. С их здоровьем сейчас очень серьезная ситуация. Девочки закрылись, им требуется психологическая помощь, — добавила Наталья.
«Не стоит дома печатный станок»
Адвокат Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов филиала № 1 Алексей Ушаков, представляющий интересы обвиняемого, считает, что дело имеет серьезный общественный резонанс, и чрезмерное внимание СМИ может только навредить процессу.
— Это дело непростое. Погиб малолетний ребенок, погибла женщина. Это трагедия для семьи и трагедия очень серьезная. Она отозвалась болью в сердцах многих волгоградцев. Я знаю, что дело имеет серьезный общественный резонанс. Поэтому говорить сейчас о нем, забегая вперед, давая оценку доказательствам, я не буду. Это связано с тем, что не надо давить на суд общественным мнением, в том числе и журналистским сообществом, — считает Алексей Ушаков.
По словам Ушакова, от возмещения морального вреда его подзащитный не отказывается.
— Да это и невозможно. Это неправильно и противоречит всем принципам, – заявляет адвокат. – Я задал перед судом и в процессе вопрос Гюзяль Файзулиной в присутствии ее защитника о сумме претензий, в каких пределах должен быть возмещен ущерб. Ответа до сих пор не прозвучало.
Однако у защитника Гюзяль Файзулиной совсем другая версия.
— Перед судебным заседанием Ушаков сказал Гюзяль Файзулиной о том, что она должна войти в положение потерпевших и понять, что у них нет денег. Я говорю это дословно: «У них не стоит дома печатный станок». То есть другая сторона не выходит с вопросом о какой сумме может идти речь и как они готовы возмещать моральный ущерб, — заявляет Наталья Завьялова. — На стадии предварительного следствия, когда Гюзяль думала, что ее защищает Лобасов, Ушаков ей пытался подсунуть расписку о том, что ей возмещено 200 тысяч рублей материального ущерба, и она больше никаких претензий не имеет. Теперь он хочет заключить соглашение о возмещении морального вреда, чтобы меньше заплатить. Не исключено, что таким образом он пытается добиться смягчения приговора своему подзащитному, ведь суд будет учитывать этот факт при вынесении приговора как смягчающее обстоятельство.
Адвокат обвиняемого подтвердил существование расписки и факт передачи денег.
— По расписке — это была моя инициатива. Я убедил родственников моего подзащитного о необходимости принять все меры для возмещения материального ущерба. Это обычная практика в такого рода делах. Люди получают деньги, пишут расписки, они предоставляются судье. Одна из сестер получила 200 000 рублей, другая — 100 тысяч. Сумму потерпевшие определяли сами, — рассказывает Ушаков.
«Исчезнувший» пассажир КАМАЗа
Также Завьялова сообщила, что Ушаков в прошедшем заседании заявлял ходатайства о нарушениях в ходе следствия в порядке ст. 237 УПК РФ и возвращении дела прокурору.
— Он оспаривал проведение следственного эксперимента. У него были вопросы к проверке тормозной системы, — объяснила юрист. — У нас в свою очередь тоже были вопросы. Есть основания полагать, что в кабине КАМАЗа вместе с подсудимым в момент ДТП находился еще один мужчина, который каким-то непонятным образом «исчез».
Сам Ушаков отказался более детально рассказывать о неких невыясненных следствием вопросах.
— Да, я подавал ходатайство, касающееся того, что следствие не выяснило ряд вопросов, но я не могу сейчас пояснить, какие именно это вопросы, так как суд еще не приступал к стадии исследования доказательств, — отметил юрист. — Я ставил вопрос о возращении дела прокурору в связи с тем, что есть ряд невыясненных моментов. Суд отклонил мое ходатайство с той аргументацией, что этот вопрос оценят при рассмотрении доказательств.
Касательно вопроса журналистов о возможном присутствии в кабине КАМАЗА еще одного человека, кроме водителя, Ушаков пояснил, что «согласно материалам дела, в кабине грузового автомобиля мой подзащитный ехал один».
Надежда на суд
— Сейчас сторона обвинения в лице Ушакова пытается меня выкинуть из дела, чтобы моя подзащитная Гюзяль Файзулина не могла получить полагающуюся ей компенсацию морального вреда, — считает Завьялова. — Гюзяль попала в страшную ситуацию, где с одной стороны «нагрелся» на страховых выплатах Лобасов, а теперь еще и Ушаков пытается склонить ее к тому, что она должна все простить и понять, ведь денег для возмещения ущерба нет. Одновременно он пытается меня отвести от ситуации, чтобы я не могла ей объяснить, какие есть еще способы получить компенсацию.
Адвокат утверждает, что Ушаков имеет определенный вес в своей среде и беззастенчиво пользуется этим.
— Это давление мы больше выносить не можем. Мы знаем статус и положение Ушакова. То, что он был кандидатом от партии «Новые люди» и пытался пройти в Госдуму в 2021 году. Что он доцент кафедры конституционного права в ВолГУ, частый гость ток-шоу «Общественная экспертиза». При этом он позволяет себе действовать такими низкими аморальными методами в отношении потерпевшей, имея такое положение… Честно говоря, нас это просто морально убивает, — резюмирует Наталья Завьялова.
Алексей Ушаков все же надеется, что здравый смысл возобладает и справедливое решение суда по этому делу будет продиктовано не сиюминутными эмоциями, а оценкой действительных обстоятельств.
— Какие цели преследует Завьялова для меня загадка, но действует она, мягко скажем, некорректно. Своими действиями она только усугубляет ситуацию по делу. Был налажен диалог между сторонами, приехали родственники моего подзащитного, загладили материальный ущерб, а теперь ситуацию разогнали в разные стороны. Такие вещи говорят, что уму непостижимо, но это выбор потерпевших и мы примем его таким, какой он есть, — заключает Ушаков.
Следующее заседание по делу запланировано на шестое сентября. Суд продолжит допрос потерпевшей стороны.
Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Гюзяль Файзулина / ГУ МВД России по Волгоградской области
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