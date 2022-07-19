Расследования

«Меня нагло обманули»: волгоградка, потерявшая в ДТП с КАМАЗом сына и мать, обвинила в афере юриста

Расследования 19.07.2022 19:30
0
19.07.2022 19:30


В Красноармейском районе Волгограда вечером 24 марта КАМАЗ наехал на двоих пешеходов. Под колеса многотонной махины попали сын и мать Гюзяль Файзулиной. Ребенок скончался на месте, а 68-летняя женщина спустя пару дней умерла в реанимации. 

В тот злополучный день с волгоградкой связался мужчина с предложением о помощи в получении страховой выплаты. Со слов Гюзяль, в итоге она лишилась 190 000 рублей. Женщина уверена, что стала жертвой мошенничества, а надзорные органы от нее просто отмахнулись. Все подробности — в материале ИА «Высота 102». 



Вспоминает, как страшный сон 


Гюзяль вспоминает 24 марта, как страшный сон. В тот день, согласно полицейской сводке, водитель грузовика снес пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора по улице Фадеева. Малолетний ребенок в сопровождении бабушки переходил дорогу на зеленый свет.

— Когда я приехала туда, я увидела КАМАЗ, кровь на асфальте, тело своего сына, — вспоминает Гюзяль Файзулина. — И через некоторое время мне поступил звонок, мол, нам сообщили о вашем несчастном случае, что вы многодетная семья. Мы окажем вам помощь. Как мы с вами можем встретиться? 


По словам волгоградки, сотрудники полиции и скорой помощи изучали ее документы и записывали личные данные. 

— Милиция у меня взяла документы в семь вечера, переписывали мои данные, детей, мужа. Узнавали, где мы работаем, контактные номера телефонов. И я потом смотрю по первому его [юриста] звонку — он связался со мной — было без одной минуты восемь [вечера].  Откуда у него мои данные? — задается вопросом женщина. — Я его не искала, он сам меня нашел. Я его ни разу в жизни не видела и не слышала о нем. Кто ему мог сообщить? Скорая помощь? Они у меня документы не брали, по крайней мере, номер моего телефона. Но там было много милиции. 

«У вас мама в реанимации»


На следующий день, рассказывает Гюзяль, она вместе с мужем подъехала к отделу полиции в Красноармейском районе Волгограда. Там ее ожидал звонивший ей накануне человек, представившийся Иваном Лобасовым. 

— Он пригласил нас в свою машину и рассказал, что у него своя фирма, он мне поможет адвокатскими услугами, а также посодействует в получении страховой выплаты, — делится волгоградка. 

Как утверждает Файзулина, юрист пояснил, что она сама, скорее всего не сможет оформить все самостоятельно.  

— Это надо знать куда ехать, говорил он. Необходимо собрать определенный пакет документов. Тем более у вас мама в реанимации, — уточняет женщина. 

После этого юрист предоставил им договор и рассказал о предстоящей работе и своем гонораре. 

— Вот договор, мол, давайте ваш паспорт, я все оформлю. Ну я и отдала документ. Он переписал данные и сказал, что работает от 20% от общей суммы. Тут нас стали звать в отдел полиции, и я расписалась быстро и ушла, — делится наша собеседница. 

Сам юрист в разговоре с корреспондентом информагентства подтвердил, что именно он связался с Гюзяль Файзулиной почти сразу после смертельной аварии. 

— О ДТП я узнал из Интернета. Все личные данные нашел в Сети. Кому этот момент вообще интересен? На что это влияет? Работа выполнена? Выполнена. Они остались довольны. Гюзяль за все время нашего общения называла меня, чуть ли не братом, мы с ней месяц общались почти как родственники. Ее все устраивало. 

Как утверждает Лобасов, он действительно встречался с Гюзяль, ее мужем и сестрой. 

— Мы встретились. Я все им объяснил, как будем работать, и сколько стоят мои услуги. В мои обязанности входили устные юридические консультации, сбор необходимых документов, работа со страховой фирмой. 

По словам юриста, последний раз он общался с Гузяль 18 мая. 

— Я со своей стороны выполнил все, что было прописано в договоре. Юриспруденцией занимаюсь более 10 лет. У моих клиентов никогда не возникало вопросов к моей работе. 

«Тебя просто обманули»


Еще одним ударом для Гюзяль стала смерть ее матери в больнице после ДТП. Буквально с похорон женщина отправилась на еще одну встречу с Иваном Лобасовым. Юрист настаивал на оформлении доверенности на его имя, чтобы начать работу. 

— На встречу вместе с Иваном приехали еще несколько человек, которых он представил своими коллегами. Мы стали оформлять доверенность. Помню, нотариус даже засомневалась, сказала мне, что он не адвокат, но я в этих делах не разбираюсь. В итоге мы все подписали. Тогда я поняла, что действительно нахожусь под сильной защитой. 

Затем, как уточняет Гюзяль, после сбора необходимых документов и подачи их в страховую фирму стали приходить первые выплаты за погибших в ДТП сына и мать. 

— Первая сумма пришла за сына — 475 000. Из низ 95 тысяч рублей мне нужно было передать Ивану. Он сказал перевести ему деньги на счет, а не лично, так как он находится в другом городе. Еще через три дня пришли деньги за маму. Сумма была такая же, и точно так же я перевела ему еще 95 000.  

Со слов волгоградки, она лично собирала документы, а нанятый по договору юрист лишь передал их в страховую компанию и ни разу не присутствовал с ней на судебных заседаниях. 

— Тогда я задала ему вопрос. А почему ты со мной не ездишь? Я не знаю, какие вопросы мне задают, не знаю как на них отвечать. На что он [Иван Лобасов] мне сказал, что это не входит в его обязанности, а если мне нужны услуги адвоката, то это будет стоить от 150 тысяч и выше.

Именно этот момент, вспоминает Гюзяль, стал поворотным. 

— Меня словно отрезвило. Ну как это? Я 190 тысяч уже отдала и еще 150 000 должна? Тогда я обратилась к другому юристу — Наталье Завьяловой, которая действительно имеет образование и подтверждающий документ, что она является адвокатом. 

Новый защитник, уверена Гюзяль, буквально раскрыла глаза на злоупотребления Лобасова. 

— Я ей [Завьяловой] рассказала всю ситуацию, на что она мне сказала, что такие суммы не существуют в том плане, что если ты потерпевшая сторона, а не обвиняемая, то услуги юриста обходятся значительно дешевле. А страховку, оказывается, я могла сделать сама и меня просто обманули. 

«Происходит открытое вымогательство»


Однако, как рассказал Иван Лобасов, после появления нового юриста Файзулина стала требовать с него возврата якобы незаконно полученных денег по договору. Мужчина сначала даже хотел отдать часть заработанного гонорара. 

— Знаете, почему я пошел им навстречу? Не хотел, чтобы этот конфликт продолжался. Понимаете, в чем вопрос, я не хочу ходить на какие-то разборки. Я хотел войти в их положение, чтобы они остались хорошего мнения обо мне, но когда я понял, что с их стороны происходит открытое вымогательство, я перестал на эту тему разговаривать. Если бы я отдал 50 тысяч, у меня попросили бы 100 000. Отдал бы 100 тысяч, с меня бы попросили 200, — уверен Иван. 

Лобасов выдвинул свою версию внезапно появившихся к нему претензий со стороны бывшей клиентки. 

— Другой адвокат ей говорил, что я плохой юрист и все сделал неправильно, что она зря деньги заплатила за мою работу. Но вы не задумывались о том, что,  возможно, эта адвокатесса просто хочет подвинуть меня и сама заняться этим делом? — задается вопросом Иван Лобасов. — Я не знаю, кто настроил Гюзяль против меня. Но это чья-то работа. Вот эта Наталья [Завьялова] вполне возможно, что как раз и специализируется на таких делах. Вероятно, что я влез на ее «грядку» и она решила убрать конкурента. Поэтому так активно работает в этом направлении. 

«Я хочу добиться справедливости»


Гюзяль Файззулина рассказала журналистам информагентства, что она подавала заявления в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности Ивана Лобасова. 

— Мы обращались в прокуратуру, нам обратно пришло письмо с отказом. Отсылали в следственный комитет — там тоже отказали, — сетует женщина. — Таким образом от меня хотели избавиться. В двух словах — в отказе написано было так, что его [Лобасова] никто не вызывал и не допрашивал. Они, даже не рассматривая, закрывали мои обращения. 

Иван в свою очередь отмечает, что есть главенство закона и юридические факты. 

— Хочу заметить, что на все запросы Гюзяль из компетентных органов пришли отказы в связи с отсутствием состава преступления. Я никого не обманул, а просто в полном объеме выполнил свою работу. Все сделано по закону.  

Обратившаяся от отчаяния в редакцию ИА «Высота 102» Гюзяль, хочет только одного — справедливости. 

— Я хочу добиться справедливости, чтобы на моем месте не оказалась другая семья, — говорит Файзулина. — Мы обычные рабочие, мы не знаем этих законов. И такие же люди есть, которые не имеют юридических знаний. И в таком состоянии, когда у тебя ощущение, что тебе в горло наливают раскаленное железо, все горит и болит, вы не понимаете, что это случилось с вами, что вы потеряли ребенка по какой-то глупости водителя. И вам тут говорят, что мы помогаем, мы помогаем, а в итоге вас просто обокрали, наглым образом обокрали. 

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Гюзяль Файзулина / ГУ МВД России по Волгоградской области 

Читать также: 

Беды могло не случиться: подробности ДТП с погибшим под КАМАЗом в Волгограде ребенком 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
19.07.2022 17:44
Расследования 19.07.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 16:20
Расследования 19.07.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2022 12:26
Расследования 19.07.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 19:38
Расследования 18.07.2022 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 15:24
Расследования 18.07.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 14:21
Расследования 18.07.2022 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 12:35
Расследования 18.07.2022 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2022 10:38
Расследования 18.07.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2022 20:12
Расследования 17.07.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 15:13
Расследования 15.07.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 13:24
Расследования 15.07.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:55
Расследования 15.07.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:52
Расследования 15.07.2022 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 11:01
Расследования 15.07.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.07.2022 10:35
Расследования 15.07.2022 10:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
В Волгоградской области 20 июля прервется радиосигналСмотреть фотографии
20:58
В Волжском ограничат продажу алкоголя на три дняСмотреть фотографии
20:29
Главный офис администрации Волгоградской области обработают от членистоногихСмотреть фотографии
20:08
Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублейСмотреть фотографии
19:54
«Чтобы было светло и тепло»: в Волгоградской области догазифицируют 10 тысяч домовСмотреть фотографии
19:30
«Меня нагло обманули»: волгоградка, потерявшая в ДТП с КАМАЗом сына и мать, обвинила в афере юристаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде водитель Renault сбил на переходе женщину – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волжском глава стройфирмы спрятал от налоговой 13,7 млн рублейСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде отца-садиста осудят за систематические избиения усыновленного мальчикаСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде и области отменили проверку сирен 20 июляСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы отправятся на всероссийский этнофестиваль в АстраханиСмотреть фотографии
15:57
Волгоградец на Lexus «уронил» на Второй Продольной даму на ToyotaСмотреть фотографии
15:03
Цифровизация не пустила 55-летнего волгоградца на биржу трудаСмотреть фотографии
14:55
До кровавых слез: в Волжском пьяная садистка избила собаку киянкой и виламиСмотреть фотографии
14:42
В Урюпинск прибыл мобильный комплекс для набора контрактниковСмотреть фотографии
14:16
В двух районах Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:18
«Можно пройти пешком»: в Волгограде изменят движение скоростного трамвая из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
12:53
Бизнесмен из Калининграда снимет в Волгограде видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автоматаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцу вынесли приговор по делу о расстреле мужчины в ЖилгородкеСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилойСмотреть фотографии
11:32
Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остатокСмотреть фотографии
11:25
Противорадиационное укрытие под Волгоградом приведут в порядокСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области подписал закон о порядке переименования территорийСмотреть фотографии
10:44
Горы щебня и КАМАЗы с асфальтом: в Волгограде разворотили участок Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:33
Улицу Глазкова в Волгограде перекроют из-за ремонта сетей под линией СТСмотреть фотографии
10:13
Гремячинский горно-обогатительный комбинат наращивает производственный потенциалСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде отложили обновление памятника Т-34Смотреть фотографии
09:34
Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицоСмотреть фотографии
 