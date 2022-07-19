«Меня нагло обманули»: волгоградка, потерявшая в ДТП с КАМАЗом сына и мать, обвинила в афере юриста

В Красноармейском районе Волгограда вечером 24 марта КАМАЗ наехал на двоих пешеходов. Под колеса многотонной махины попали сын и мать Гюзяль Файзулиной. Ребенок скончался на месте, а 68-летняя женщина спустя пару дней умерла в реанимации.

В тот злополучный день с волгоградкой связался мужчина с предложением о помощи в получении страховой выплаты. Со слов Гюзяль, в итоге она лишилась 190 000 рублей. Женщина уверена, что стала жертвой мошенничества, а надзорные органы от нее просто отмахнулись. Все подробности — в материале ИА «Высота 102».





Вспоминает, как страшный сон





Гюзяль вспоминает 24 марта, как страшный сон. В тот день, согласно полицейской сводке, водитель грузовика снес пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора по улице Фадеева. Малолетний ребенок в сопровождении бабушки переходил дорогу на зеленый свет.

— Когда я приехала туда, я увидела КАМАЗ, кровь на асфальте, тело своего сына, — вспоминает Гюзяль Файзулина. — И через некоторое время мне поступил звонок, мол, нам сообщили о вашем несчастном случае, что вы многодетная семья. Мы окажем вам помощь. Как мы с вами можем встретиться?





По словам волгоградки, сотрудники полиции и скорой помощи изучали ее документы и записывали личные данные.

— Милиция у меня взяла документы в семь вечера, переписывали мои данные, детей, мужа. Узнавали, где мы работаем, контактные номера телефонов. И я потом смотрю по первому его [юриста] звонку — он связался со мной — было без одной минуты восемь [вечера]. Откуда у него мои данные? — задается вопросом женщина. — Я его не искала, он сам меня нашел. Я его ни разу в жизни не видела и не слышала о нем. Кто ему мог сообщить? Скорая помощь? Они у меня документы не брали, по крайней мере, номер моего телефона. Но там было много милиции.

«У вас мама в реанимации»





На следующий день, рассказывает Гюзяль, она вместе с мужем подъехала к отделу полиции в Красноармейском районе Волгограда. Там ее ожидал звонивший ей накануне человек, представившийся Иваном Лобасовым.

— Он пригласил нас в свою машину и рассказал, что у него своя фирма, он мне поможет адвокатскими услугами, а также посодействует в получении страховой выплаты, — делится волгоградка.

Как утверждает Файзулина, юрист пояснил, что она сама, скорее всего не сможет оформить все самостоятельно.

— Это надо знать куда ехать, говорил он. Необходимо собрать определенный пакет документов. Тем более у вас мама в реанимации, — уточняет женщина.

После этого юрист предоставил им договор и рассказал о предстоящей работе и своем гонораре.

— Вот договор, мол, давайте ваш паспорт, я все оформлю. Ну я и отдала документ. Он переписал данные и сказал, что работает от 20% от общей суммы. Тут нас стали звать в отдел полиции, и я расписалась быстро и ушла, — делится наша собеседница.

Сам юрист в разговоре с корреспондентом информагентства подтвердил, что именно он связался с Гюзяль Файзулиной почти сразу после смертельной аварии.

— О ДТП я узнал из Интернета. Все личные данные нашел в Сети. Кому этот момент вообще интересен? На что это влияет? Работа выполнена? Выполнена. Они остались довольны. Гюзяль за все время нашего общения называла меня, чуть ли не братом, мы с ней месяц общались почти как родственники. Ее все устраивало.

Как утверждает Лобасов, он действительно встречался с Гюзяль, ее мужем и сестрой.

— Мы встретились. Я все им объяснил, как будем работать, и сколько стоят мои услуги. В мои обязанности входили устные юридические консультации, сбор необходимых документов, работа со страховой фирмой.

По словам юриста, последний раз он общался с Гузяль 18 мая.

— Я со своей стороны выполнил все, что было прописано в договоре. Юриспруденцией занимаюсь более 10 лет. У моих клиентов никогда не возникало вопросов к моей работе.

«Тебя просто обманули»





Еще одним ударом для Гюзяль стала смерть ее матери в больнице после ДТП. Буквально с похорон женщина отправилась на еще одну встречу с Иваном Лобасовым. Юрист настаивал на оформлении доверенности на его имя, чтобы начать работу.

— На встречу вместе с Иваном приехали еще несколько человек, которых он представил своими коллегами. Мы стали оформлять доверенность. Помню, нотариус даже засомневалась, сказала мне, что он не адвокат, но я в этих делах не разбираюсь. В итоге мы все подписали. Тогда я поняла, что действительно нахожусь под сильной защитой.

Затем, как уточняет Гюзяль, после сбора необходимых документов и подачи их в страховую фирму стали приходить первые выплаты за погибших в ДТП сына и мать.

— Первая сумма пришла за сына — 475 000. Из низ 95 тысяч рублей мне нужно было передать Ивану. Он сказал перевести ему деньги на счет, а не лично, так как он находится в другом городе. Еще через три дня пришли деньги за маму. Сумма была такая же, и точно так же я перевела ему еще 95 000.

Со слов волгоградки, она лично собирала документы, а нанятый по договору юрист лишь передал их в страховую компанию и ни разу не присутствовал с ней на судебных заседаниях.

— Тогда я задала ему вопрос. А почему ты со мной не ездишь? Я не знаю, какие вопросы мне задают, не знаю как на них отвечать. На что он [Иван Лобасов] мне сказал, что это не входит в его обязанности, а если мне нужны услуги адвоката, то это будет стоить от 150 тысяч и выше.

Именно этот момент, вспоминает Гюзяль, стал поворотным.

— Меня словно отрезвило. Ну как это? Я 190 тысяч уже отдала и еще 150 000 должна? Тогда я обратилась к другому юристу — Наталье Завьяловой, которая действительно имеет образование и подтверждающий документ, что она является адвокатом.

Новый защитник, уверена Гюзяль, буквально раскрыла глаза на злоупотребления Лобасова.

— Я ей [Завьяловой] рассказала всю ситуацию, на что она мне сказала, что такие суммы не существуют в том плане, что если ты потерпевшая сторона, а не обвиняемая, то услуги юриста обходятся значительно дешевле. А страховку, оказывается, я могла сделать сама и меня просто обманули.

«Происходит открытое вымогательство»





Однако, как рассказал Иван Лобасов, после появления нового юриста Файзулина стала требовать с него возврата якобы незаконно полученных денег по договору. Мужчина сначала даже хотел отдать часть заработанного гонорара.

— Знаете, почему я пошел им навстречу? Не хотел, чтобы этот конфликт продолжался. Понимаете, в чем вопрос, я не хочу ходить на какие-то разборки. Я хотел войти в их положение, чтобы они остались хорошего мнения обо мне, но когда я понял, что с их стороны происходит открытое вымогательство, я перестал на эту тему разговаривать. Если бы я отдал 50 тысяч, у меня попросили бы 100 000. Отдал бы 100 тысяч, с меня бы попросили 200, — уверен Иван.

Лобасов выдвинул свою версию внезапно появившихся к нему претензий со стороны бывшей клиентки.

— Другой адвокат ей говорил, что я плохой юрист и все сделал неправильно, что она зря деньги заплатила за мою работу. Но вы не задумывались о том, что, возможно, эта адвокатесса просто хочет подвинуть меня и сама заняться этим делом? — задается вопросом Иван Лобасов. — Я не знаю, кто настроил Гюзяль против меня. Но это чья-то работа. Вот эта Наталья [Завьялова] вполне возможно, что как раз и специализируется на таких делах. Вероятно, что я влез на ее «грядку» и она решила убрать конкурента. Поэтому так активно работает в этом направлении.

«Я хочу добиться справедливости»





Гюзяль Файззулина рассказала журналистам информагентства, что она подавала заявления в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности Ивана Лобасова.

— Мы обращались в прокуратуру, нам обратно пришло письмо с отказом. Отсылали в следственный комитет — там тоже отказали, — сетует женщина. — Таким образом от меня хотели избавиться. В двух словах — в отказе написано было так, что его [Лобасова] никто не вызывал и не допрашивал. Они, даже не рассматривая, закрывали мои обращения.

Иван в свою очередь отмечает, что есть главенство закона и юридические факты.

— Хочу заметить, что на все запросы Гюзяль из компетентных органов пришли отказы в связи с отсутствием состава преступления. Я никого не обманул, а просто в полном объеме выполнил свою работу. Все сделано по закону.

Обратившаяся от отчаяния в редакцию ИА «Высота 102» Гюзяль, хочет только одного — справедливости.

— Я хочу добиться справедливости, чтобы на моем месте не оказалась другая семья, — говорит Файзулина. — Мы обычные рабочие, мы не знаем этих законов. И такие же люди есть, которые не имеют юридических знаний. И в таком состоянии, когда у тебя ощущение, что тебе в горло наливают раскаленное железо, все горит и болит, вы не понимаете, что это случилось с вами, что вы потеряли ребенка по какой-то глупости водителя. И вам тут говорят, что мы помогаем, мы помогаем, а в итоге вас просто обокрали, наглым образом обокрали.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Гюзяль Файзулина / ГУ МВД России по Волгоградской области

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