Школьница сломала ногу, прыгнув с обрыва в Волгоградской области









Переломы во время купания в реке в Волгоградской области получила 12-летняя девочка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, школьница решила прыгнуть в воду с обрыва, но вместо приятных эмоций получила серьезную травму.

ЧП произошло в Суровикинском районе на реке Быстрый Ерик вблизи хутора Майоровский. По предварительным данным, у девочки сломаны все кости левой голени. С закрытым оскольчатым переломом ее доставили в больницу Волгограда.

– Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение клинической больницы скорой медицинской помощи №7. Состояние стабильное, – сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, что такие переломы срастаются примерно 1,5-2 месяца, после чего больной может ходить с костылями.



