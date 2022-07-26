Жена потеряла из вида: еще один человек утонул в Волгоградской области

В селе Аксай Октябрьского района Волгоградской области 46-летний мужчина утонул во время купания в реке Аксай. Как сообщает ИА «Высота 102», тело мужчины обнаружили водолазы.
— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без телесных повреждений. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия (удушье) в результате утопления.
Известно, что тело обнаружили на берегу реки в 100 метрах от дома № 12 по улице Заречной. Накануне днем мужчина вместе с женой отправился купаться. В какой-то момент супруга потеряла мужа из вида — последний нырнул в воду и больше не вынырнул. Труп подняли водолазы в ходе поисковых мероприятий.
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