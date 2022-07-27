Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Экономика 27.07.2022 10:54 Реклама
0
27.07.2022 10:54 Реклама
Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ, а также на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков – теперь составляет 9,89% годовых.
Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предоставляются по действующей ставке 6,49% годовых.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»27.07.2022 14:28
Экономика 27.07.2022 14:28
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для МСБ до 9,9%27.07.2022 14:01
Экономика 27.07.2022 14:01
Банк «Открытие» выставил на продажу офисный комплекс класса «А» на Таганке27.07.2022 13:28
Экономика 27.07.2022 13:28
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам27.07.2022 11:20
Экономика 27.07.2022 11:20
В Поволжье среди предпринимателей вырос спрос на кредитные бизнес-карты Сбера27.07.2022 10:40
Экономика 27.07.2022 10:40
«Открытие Инвестиции» за первое полугодие 2022 года увеличили клиентскую базу26.07.2022 16:20
Экономика 26.07.2022 16:20
Банк «Открытие» продлил возврат предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей до конца 2022 года26.07.2022 15:36
Экономика 26.07.2022 15:36
ВТБ: россияне на треть увеличили спрос на экспресс-тесты на COVID-1926.07.2022 14:53
Экономика 26.07.2022 14:53
Ипотека банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке26.07.2022 13:51
Экономика 26.07.2022 13:51
Программа «Уралсиб Бонус» стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организаций26.07.2022 11:30
Экономика 26.07.2022 11:30
IT-ипотеку от Сбера в Поволжье чаще берут мужчины от 35 до 44 лет26.07.2022 10:06
Экономика 26.07.2022 10:06
Более 117 тысяч раз проезд в электропоездах Волгоградской области оплатили с помощью эквайринга Сбербанка26.07.2022 09:40
Экономика 26.07.2022 09:40
Сорок «черных кредиторов» выявил Банк России в Волгоградской области25.07.2022 18:40
Экономика 25.07.2022 18:40
Дело на 109 миллионов: санкции ударили по ветроэлектростанциям в Волгоградской области25.07.2022 18:11
Экономика 25.07.2022 18:11
Банк «Открытие» снизит ставку по ипотеке до 9,39%25.07.2022 13:43
Экономика 25.07.2022 13:43