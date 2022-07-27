Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке





Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ, а также на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков – теперь составляет 9,89% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предоставляются по действующей ставке 6,49% годовых.