В Волгоградской области арестовали селянина за поджог родной сестры





Жителя города Фролово задержали и заключили под стражу после того, как в больнице от ожогов скончалась его старшая сестра. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, 45-летнего мужчину накануне по ходатайству следствия заключили в СИЗО-3 на два месяца.

По версии следствия, конфликт между подозреваемым и его 57-летней сестрой произошел еще 15 сентября. Родственники вместе выпивали и поссорились. Младший брат облил свою сестру бензином и поджег. Женщина получила 40% ожогов тела и на шестой день после случившегося скончалась в больнице.

Расследованием происшествия занимается СУ СКР по Волгоградской области.

За содеянное селянину грозит до 15 лет лишения свободы.



