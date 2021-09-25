В Волгоградской области арестовали селянина за поджог родной сестры

Расследования 25.09.2021 16:04
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25.09.2021 16:04
Жителя города Фролово задержали и заключили под стражу после того, как в больнице от ожогов скончалась его старшая сестра. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, 45-летнего мужчину накануне по ходатайству следствия заключили в СИЗО-3 на два месяца.
По версии следствия, конфликт между подозреваемым и его 57-летней сестрой произошел еще 15 сентября. Родственники вместе выпивали и поссорились. Младший брат облил свою сестру бензином и поджег. Женщина получила 40% ожогов тела и на шестой день после случившегося скончалась в больнице.
Расследованием происшествия занимается СУ СКР по Волгоградской области.
За содеянное селянину грозит до 15 лет лишения свободы.
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