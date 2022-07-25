Банк «Открытие» снизит ставку по ипотеке до 9,39%

Экономика 25.07.2022 13:43 Реклама
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25.07.2022 13:43 Реклама
Банк «Открытие» с 26 июля улучшает условия по классическим ипотечным программам, снижая ставки на 0,6 процентных пункта. Новая минимальная ставка — 9,39%* годовых действует на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке.
По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.
Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.
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