На ночь поиски прерваны: в центре Волгограда утонул юноша

Происшествия 24.07.2022 21:01
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24.07.2022 21:01
В Центральном районе Волгограда сегодня, 24 июля, во время отдыха на диком пляже утонул молодой человек. По разным сведениям, парню от 16 до 19 лет. Его тело не найдено.
- Сообщение о несчастном случае поступило сегодня вечером. По сведениям очевидцев, юноша нырнул в воду в районе причала № 16 и не вынырнул. На место оперативно выезжали сотрудники спасательной станции, однако обнаружить тело не удалось, - сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах.
Собеседник информагентства уточняет, что на ночь поиски молодого человека будут приостановлены.
- Нужно учитывать, что в данном месте достаточно сильное течение. Поиски продолжатся с наступлением утра, - сообщает источник «Высоты 102».
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