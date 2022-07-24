На матч волгоградского «Ротора» и «Форте» продали 20 тысяч билетов









На матч первого тура группы 1 Второй лиги между «Ротором» и таганрогским «Форте» продано 20,4 тысячи билетов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Матч ТВ».





Ранее сообщалось, что билеты на домашние матчи волгоградского клуба будут стоить от 200 до 300 рублей. Затем стали доступны билеты по 50 рублей на боковые трибуны.





Встреча пройдет сегодня, 24 июля, на «Волгоград Арене».



