На матч волгоградского «Ротора» и «Форте» продали 20 тысяч билетов

Фото СК "Ротор" VK
Спорт 24.07.2022 13:07
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24.07.2022 13:07
Фото СК "Ротор" VK
На матч первого тура группы 1 Второй лиги между «Ротором» и таганрогским «Форте» продано 20,4 тысячи билетов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что билеты на домашние матчи волгоградского клуба будут стоить от 200 до 300 рублей. Затем стали доступны билеты по 50 рублей на боковые трибуны.
Встреча пройдет сегодня, 24 июля, на «Волгоград Арене».
В четверг волгоградская команда провела открытую тренировку на домашнем стадионе, на которой присутствовало 1150 зрителей.
Фото СК "Ротор" VK
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