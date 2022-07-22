Новых футболистов «Ротора» показали болельщикам на «Волгоград Арене»

Спорт 22.07.2022 07:57
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22.07.2022 07:57
Открытая тренировка волгоградского «Ротора» прошла накануне на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102», на арену пришли около тысячи человек, в том числе дети.
Болельщики получили возможность понаблюдать за разминкой и тренировкой футболистов «Ротора». Мероприятие комментировали спортивный директор клуба Федор Щербаченко и спортивный журналист Адиль Зодоров, познакомив болельщиков с обновленным тренерским штабом и новичками команды, а также рассказали о планах и задачах сине-голубых на этот сезон.
После окончания тренировки среди болельщиков провели викторину, а самые эрудированные из них получили призы и автографы спортсменов.
Напомним, 24 июля волгоградский "Ротор" открывает сезон второй лиги. Дома клуб принимает команду "Форте" из Таганрога.
Фото СК "Ротор" VK.
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