Новых футболистов «Ротора» показали болельщикам на «Волгоград Арене»









Открытая тренировка волгоградского «Ротора» прошла накануне на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102», на арену пришли около тысячи человек, в том числе дети.













Болельщики получили возможность понаблюдать за разминкой и тренировкой футболистов «Ротора». Мероприятие комментировали спортивный директор клуба Федор Щербаченко и спортивный журналист Адиль Зодоров, познакомив болельщиков с обновленным тренерским штабом и новичками команды, а также рассказали о планах и задачах сине-голубых на этот сезон.













После окончания тренировки среди болельщиков провели викторину, а самые эрудированные из них получили призы и автографы спортсменов.













Напомним, 24 июля волгоградский "Ротор" открывает сезон второй лиги. Дома клуб принимает команду "Форте" из Таганрога.





Фото СК "Ротор" VK.