Житель Волгоградской области переломался, упав с крыши









Многочисленные переломы получил житель хутора Попов Кумылженского района Волгоградской области, упав с крыши своего дома. 38-летний мужчина ремонтировал кровлю, но поскользнулся и рухнул на землю, ударившись об лестницу и пень спиленного дерева.





Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, мужчина получил переломы ребер, ключицы и другие травмы, в том числе черепно-мозговую. Пострадавшего госпитализировали в Михайловскую ЦРБ.