Происшествия

В Волгограде остановили стройку из-за снаряда времен войны

Происшествия 22.07.2022 08:45
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22.07.2022 08:45



В Ворошиловском районе Волгограда на ул. Кузнецкая около дома №26 на строительной площадке обнаружен взрывоопасный предмет. Артиллерийский снаряд калибром 122 мм нашли накануне во время земельных работ на строительной площадке. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, строительные работы на площадке остановлены. В военный комиссариат Волгоградской области подана заявка на разминирование. 

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