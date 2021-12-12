«Мы не смиримся»: жители создаваемой резервации в Волгограде известили Путина о своих бедах





Жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда направили обращения президенту России Владимиру Путину, главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку действиям и бездействиям чиновников, руководства РЖД, которые, по мнению волгоградцев, приведут к нарушениям конституционных прав жителей населенного пункта на комфортное проживание, свободу передвижения и доступ к объектам здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, из-за начавшегося строительства новой ветки железной дороги жители заполотновской части поселка попали в заложники к чиновникам и РЖД. После возведения новой ветки железной дороги будет закрыт железнодорожный переезд, в результате прекращения транспортного сообщения заполотновская часть поселка отрежут от территории Горьковского, где находятся магазины, школы, детские сады и медучреждения, а также остановки общественного транспорта. «В результате жители около двухсот домов окажутся в резервации», - говорится в обращениях.

«Между тем, уже в настоящее время улица Буденного по четной стороне за полотном превращается в дорогу для нужд РЖД. Вплотную к домам смещаются столбы с высоковольтными линиями электропередач, жители лишаются возможности подъехать к своим домам, которые уже блокируются строительством новой дороги», - говорится в обращениях.











«Мы считаем, что в РЖД могли вывести новый путь за поселок, однако подозреваем, что такая богатая структура, как РЖД, просто пожалела денег на решение проблем жителей и увеличение расходов на реализацию другого варианта строительства дороги, - цитата из обращений. - Мы считаем, что РЖД нарушила базовые принципы и законы прав и свобод человека, в частности, ст. 27 Конституции РФ. Ни одним экспертизам, которые проводила РЖД, люди не верят. Их невыполненные обещания по дополнительным замерам в санитарной зоне, в частности, уровня вибрации от проезжающих поездов, говорят об их нечестности. В частности, жители не доверяют обещаниям представителей РЖД об обустройстве съездов в поселок с объездной дороги федерального значения, которая будет открыта в ближайшее время. Жителям не показали ни одного документа, свидетельствующего о согласовании строительства таких съездов с Росавтодором. В случае, если такие съезды не будут обустроены, жители поселка вынуждены будут ездить за хлебом за 15 километров по федеральной трассе. Жители никогда не смирятся с теми действиями РЖД, которые ведут к лишению их конституционных прав, и требуют создать условия для беспрепятственного доступа в поселок к работе, школам, садам и поликлиникам с магазинами, а также выкупить дома, которые больше всего пострадают от строительства. Жители поселка не хотят жить на рельсах, не иметь свободного доступа к социальным объектам, больницам, школам, даже, если их судьбу решили чиновники и РЖД», - заканчиваются обращения.

Между тем, журналисты ИА «Высота 102» убедились, что строительство новой ветки, которая превратит заполотновскую часть в резервацию, уже активно идет.







При этом у местных жителей нет никакой информации о том, как проходит и проходит ли процесс согласования РЖД и Росавтодора по обустройству съездов с объездной дороги. «Нас держат в полном неведении, не считая нужным вступать с нами в диалог», - констатируют волгоградцы. При этом переписка с многочисленными ведомствами ни к чему не приводит – в РЖД жителям сообщают, что их проблемы должны решать в том числе региональные и городские власти, а в облкомтрансе жителям предлагают направлять претензии в РЖД.