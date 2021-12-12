«Мы не смиримся»: жители создаваемой резервации в Волгограде известили Путина о своих бедах

Жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда направили обращения президенту России Владимиру Путину, главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку действиям и бездействиям чиновников, руководства РЖД, которые, по мнению волгоградцев, приведут к нарушениям конституционных прав жителей населенного пункта на комфортное проживание, свободу передвижения и доступ к объектам здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, из-за начавшегося строительства новой ветки железной дороги жители заполотновской части поселка попали в заложники к чиновникам и РЖД. После возведения новой ветки железной дороги будет закрыт железнодорожный переезд, в результате прекращения транспортного сообщения заполотновская часть поселка отрежут от территории Горьковского, где находятся магазины, школы, детские сады и медучреждения, а также остановки общественного транспорта. «В результате жители около двухсот домов окажутся в резервации», - говорится в обращениях.
2 сентября 2021 года состоялась встреча жителей заполотновской части поселка с представителями РЖД, на которой подтвердилась информация о консервации части посёлка и предстоящем закрытии переезда. «Представители железной дороги категорически отказались рассмотреть предложенные жителями варианты, в частности, о выкупе домов, которые расположены вплотную к железнодорожным путям, в частности, на улице Буденного и которые больше всего пострадают от строительства. На встрече руководство железной дороги ссылалось на то, что строительство второго пути железной дороги является федеральным проектом, однако о судьбе людей, которые уже скоро окажутся в резервации за огромными шумовыми экранами, никто не позаботился», - сообщили жители.
«Между тем, уже в настоящее время улица Буденного по четной стороне за полотном превращается в дорогу для нужд РЖД. Вплотную к домам смещаются столбы с высоковольтными линиями электропередач, жители лишаются возможности подъехать к своим домам, которые уже блокируются строительством новой дороги», - говорится в обращениях.
«Строительство железной дороги уже лишает жильцов улицы Буденного законного права на комфортное проживание, транспортную доступность, при этом нарушается неприкосновенность жилища, оформленного в собственность с разрешения и согласования с соответствующими ведомствами», - повествуют жители о своих бедах.
«В 2013 году администрация Советского района Волгограда провела публичные слушания по вопросу строительства ветки железной дороги. Однако на строительство дороги рядом с железнодорожным полотном никто согласия не давал, мнения жильцов по данному вопросу никто не спрашивал, - утверждается в обращениях. – Из письма РЖД следует, что стройка является федеральным проектом и поддержана руководством страны. Однако вряд ли руководство страны давало разрешение уничтожить часть поселка, превратить его в резервацию, нарушить права граждан и лишить их жилья».
«Мы считаем, что в РЖД могли вывести новый путь за поселок, однако подозреваем, что такая богатая структура, как РЖД, просто пожалела денег на решение проблем жителей и увеличение расходов на реализацию другого варианта строительства дороги, - цитата из обращений. - Мы считаем, что РЖД нарушила базовые принципы и законы прав и свобод человека, в частности, ст. 27 Конституции РФ. Ни одним экспертизам, которые проводила РЖД, люди не верят. Их невыполненные обещания по дополнительным замерам в санитарной зоне, в частности, уровня вибрации от проезжающих поездов, говорят об их нечестности. В частности, жители не доверяют обещаниям представителей РЖД об обустройстве съездов в поселок с объездной дороги федерального значения, которая будет открыта в ближайшее время. Жителям не показали ни одного документа, свидетельствующего о согласовании строительства таких съездов с Росавтодором. В случае, если такие съезды не будут обустроены, жители поселка вынуждены будут ездить за хлебом за 15 километров по федеральной трассе. Жители никогда не смирятся с теми действиями РЖД, которые ведут к лишению их конституционных прав, и требуют создать условия для беспрепятственного доступа в поселок к работе, школам, садам и поликлиникам с магазинами, а также выкупить дома, которые больше всего пострадают от строительства. Жители поселка не хотят жить на рельсах, не иметь свободного доступа к социальным объектам, больницам, школам, даже, если их судьбу решили чиновники и РЖД», - заканчиваются обращения.
Между тем, журналисты ИА «Высота 102» убедились, что строительство новой ветки, которая превратит заполотновскую часть в резервацию, уже активно идет.
При этом у местных жителей нет никакой информации о том, как проходит и проходит ли процесс согласования РЖД и Росавтодора по обустройству съездов с объездной дороги. «Нас держат в полном неведении, не считая нужным вступать с нами в диалог», - констатируют волгоградцы. При этом переписка с многочисленными ведомствами ни к чему не приводит – в РЖД жителям сообщают, что их проблемы должны решать в том числе региональные и городские власти, а в облкомтрансе жителям предлагают направлять претензии в РЖД.
Только после того, как в РЖД узнали о направлении обращений жителей поселка президенту, с ними, наконец, вышли на связь и заверили в том, что в ближайшее время в домовладениях горожан все-таки проведут замеры, которые были обещаны еще в начале сентября. Однако жители будут требовать более полного отчета о выполнении и других обещаний организаторов стройки.
Напомним, ИА "Высота 102" уже сообщало о скандале
, связанном со строительством новой ветки железной дороги, которое отрежет часть поселка от цивилизации. По ту сторону рельсов останется около двухсот частных домов, где проживают пенсионеры, малолетние дети, школьники. Кстати, здесь же находится дом семьи Маркович, в которой недавно родились четверняшки. Существование семьи с шестью детьми станет после закрытия переезда и ограничения доступа их детей в школы и поликлиники еще более проблематичным.