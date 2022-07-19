Расследования

В Волгограде отца-садиста осудят за систематические избиения усыновленного мальчика

Расследования 19.07.2022 16:20
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19.07.2022 16:20



В Волгограде завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Краснооктябрьского района, который превратил в ад жизнь больного ребенка. Как  сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчина систематически издевался над 8-летним мальчиком, которого он ранее усыновил. 

- В июле 2019 года, в марте 2020 года, а также в августе 2021 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства в одной из квартир дома 16 по улице Нестерова города Волгоград, применял к малолетнему мальчику недопустимые способы воспитания. Мужчина, желая успокоить или, в зависимости от ситуации, проучить ребенка, который страдает отставанием в психическом развитии, наносил ему однократные удары ладонью или предметами обихода по ягодицам, а также голове. Однажды  отец нанес мальчику один удар дверью в область головы, от чего ребенок испытал физическую боль и психические страдания, - рассказали подробности этой дикой истории в СУ СК. 

При этом установлено, что так называемый папаша дважды привлекался к административной ответственности за нанесение телесных повреждений малолетнему мальчику. Однако это его не остановило.  

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Максимальное наказание по статье 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение  обязанностей по воспитанию малолетнего - предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.

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