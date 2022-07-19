В Волжском глава стройфирмы спрятал от налоговой 13,7 млн рублей

В городе Волжском Волгоградской области с руководителя строительной компании взыскано 13,7 млн рублей за неуплату налогов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, ранее в законодательство были внесены изменения, согласно которым в настоящее время состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, образует уклонение от уплаты налогов в пределах трех финансовых лет подряд на сумму более 15 млн рублей.

- Установлено, что в 2014-2015 годах в целях получения налоговых вычетов коммерсант вносил в декларации фиктивные данные о сделках с рядом контрагентов, - пояснила Черединина. - Таким способом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 13,7 млн рублей. Ущерб в добровольном порядке не возмещен.

В связи с этим прокурор города Волжского обратился в суд с иском о взыскании с коммерсанта суммы неуплаченных налогов, который был полностью удовлетворен.

По данным «Высоты 102», злостным неплательщиком является руководитель компании ООО "ЭСИ" Айк Тумасян.