В Волгоградской области работника фермы насмерть поразило током

В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 40-летнего работника животноводческой точки. По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, труп мужчины был найден вечером 1 июня.
По предварительным данным, сообщила официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова, причиной смерти стал удар током.
– Труп мужчины был обнаружен возле трансформаторной будки на территории животноводческой точки, расположенной в пяти километрах от села Красноселец Быковского района, – сообщила Дарья Буянова информагентству. – Установлено, что вечером 1 июня на точке произошел перебой с электричеством, в связи с чем мужчина самостоятельно решил устранить неполадку, в результате чего получил удар током и скончался на месте.
Тело работника обнаружил хозяин животноводческой точки.