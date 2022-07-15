Расследования

В Волгограде закончили расследование дела о ЧП на картинге

Расследования 15.07.2022 15:13
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15.07.2022 15:13



В Волгограде перед судом предстанет бывший инструктор аттракциона, по вине которого пострадал ребенок. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.

25-летний волгоградец работал на картинге в Тракторозаводском районе. 

16 сентября прошлого года на аттракционе решил покататься отец с 8-летней дочкой. При этом инструктор не ознакомил мужчину с правилами управления картом, предоставил ему микроавтомобиль без защитной экипировки, а также не обеспечил взрослого и ребенка защитными шлемами. 

Однако микроавтомобиль, едва тронувшись, почти сразу сломался. Инструктор предоставил семье другое транспортное средство. Но во время буксировки неисправной машины она  столкнулся с картом, где находились отец с дочкой. 

В результате столкновения ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также многочисленные переломы и был госпитализирован. К счастью, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. 

Комплекс назначенных по делу судебных экспертиз, в том числе технической, свидетельствует о том, что обвиняемый оказал услугу, опасную для жизни и здоровья, пояснили в ведомстве. 

Расследование по делу завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд. 

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