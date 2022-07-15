В Волгограде закончили расследование дела о ЧП на картинге









В Волгограде перед судом предстанет бывший инструктор аттракциона, по вине которого пострадал ребенок. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.





25-летний волгоградец работал на картинге в Тракторозаводском районе.





16 сентября прошлого года на аттракционе решил покататься отец с 8-летней дочкой. При этом инструктор не ознакомил мужчину с правилами управления картом, предоставил ему микроавтомобиль без защитной экипировки, а также не обеспечил взрослого и ребенка защитными шлемами.





Однако микроавтомобиль, едва тронувшись, почти сразу сломался. Инструктор предоставил семье другое транспортное средство. Но во время буксировки неисправной машины она столкнулся с картом, где находились отец с дочкой.





В результате столкновения ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также многочисленные переломы и был госпитализирован. К счастью, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.





Комплекс назначенных по делу судебных экспертиз, в том числе технической, свидетельствует о том, что обвиняемый оказал услугу, опасную для жизни и здоровья, пояснили в ведомстве.





Расследование по делу завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд.



