Экономика

РУСАЛ подвёл итоги грантового конкурса «Поддержать важно!»

Экономика 15.07.2022 10:15
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15.07.2022 10:15


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги закрытого грантового конкурса «Поддержать важно» для некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы, которые работают с социально-незащищёнными категориями населения в территориях ответственности компании. По результатам конкурса поддержку получат 20 проектов, на реализацию которых компания выделит 32 465 347 рублей.
Согласно обследованию, проведенному Комитетом по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров России в апреле-июне 2022 года, 20% российских корпораций и местных подразделений международных компаний временно приостановили или полностью закрыли свои программы социальной поддержки в регионах России. Это означает сокращение или прекращение финансирования проектов некоммерческих организаций, направленных на поддержку незащищенных групп населения: лиц с ограниченными возможностями, онкологическими заболеваниями, подопечных детских домов и домов престарелых. В то же время 40% компаний, сохранивших собственные социальные программы в полном объёме, выразили готовность оказывать финансовую, методическую и консультационную поддержку проектам, потерявшим поддержку бизнеса в текущих условиях.
Изучив результаты обследования, РУСАЛ принял решение объявить дополнительный грантовый конкурс «Поддержать важно!». Он рассчитан на НКО, которые реализуют социальные инфраструктурные проекты и системно оказывающим помощь уязвимым категориям населения в сложной экономической ситуации 2022 года в регионах присутствия компании.
Каждый из представленных на закрытый конкурс проектов проходил техническую экспертизу и оценку экспертов как регионального, так и федерального уровня. По итогам всех этапов было принято решение оказать поддержку 20 проектам в Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Красноярске, Новокузнецке и Шелехове. На этих территориях будет поддержана текущая деятельность некоммерческих организаций, приобретены уникальные аппараты и оборудование, внедрены новые программы реабилитации, адаптации, инклюзии и пр.
Например, юные пациенты с ОВЗ смогут пройти биоакустическую коррекцию головного мозга и биорезонансной терапии в центре инклюзивной практики Братска, а также бесплатные курсы нейроакустической и биоакустической коррекции на базе Центра реабилитации Новокузнецка. В неврологическом отделении Детской городской больницы Каменска-Уральского появится новейшее оборудование, которое значительно расширит комплекс услуг по лечению детей с инвалидностью. В Новокузнецке появится велоклуб, который позволит каждому «особому» ребенку получить необходимую физическую и реабилитационную нагрузку. В Волгограде будет создан центр консультативной, психологической, педагогической и оздоровительной помощи пожилым и инвалидам, находящимся в постинсультном состоянии. В Красноярске будет создана группа быстрого реагирования для поиска пропавших детей и приобретено поисковое оборудование.
Кроме того, в рамках реализации проектов специалисты, работающие в социальных учреждениях, пройдут повышение квалификации, освоят новые методики, обучатся актуальным практикам.
Важно, что проекты направлены, прежде всего, на конечных благополучателей, обладают и хорошим профилактическим и, что немаловажно, мультипликативным эффектом, а именно - решают сразу множество острых социальных задач, включая общий уровень социального благополучия в регионах, – пояснила Юлия Герцик, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.
С полным списком проектов, которые получат поддержку РУСАЛа по итогам конкурса можно ознакомиться на сайте Центра социальных программ –  www.fcsp.ru.
Информация о компании
РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, предназначена только для СМИ. Данные, указанные в настоящем пресс-релизе, являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены с течением времени.

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