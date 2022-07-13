В Волгограде 80-летнего мужчину подозревают в домогательствах к детям

Сотрудники отдела СУ СК России по Волгоградской области в Дзержинском районе Волгограда возбудили уголовное дело по факту домогательств к несовершеннолетним со стороны 80-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионер был задержан и уже дал признательные показания.

Известно, что на развратные действия пожилого волгоградца пожаловались местные жители. По словам горожан, проживающий в пятиэтажном доме на улице Хорошева пенсионер неоднократно приглашал в квартиру детей, где под разными предлогами совершал действия сексуального характера. По предварительным данным, физического насилия при этом пожилой горожанин не совершал.

– Где-то с весны этого года он звал детей домой, угощал, а потом демонстрировал свои половые органы и трогал за причинные места детей, – сообщили в редакцию информационного агентства волгоградцы.

По не подтвержденной официально информации, в гостях у пенсионера успели побывать несколько детей в возрасте от шести до 12 лет.

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что в отношении 80-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более лиц, не достигших 14-летнего возраста.