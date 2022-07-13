Расследования

В Волгограде 80-летнего мужчину подозревают в домогательствах к детям

Расследования 13.07.2022 20:28
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13.07.2022 20:28


Сотрудники отдела СУ СК России по Волгоградской области в Дзержинском районе Волгограда возбудили уголовное дело по факту домогательств к несовершеннолетним со стороны 80-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионер был задержан и уже дал признательные показания.  

Известно, что на развратные действия пожилого волгоградца пожаловались местные жители. По словам горожан, проживающий в пятиэтажном доме на улице Хорошева пенсионер неоднократно приглашал в квартиру детей, где под разными предлогами совершал действия сексуального характера. По предварительным данным, физического насилия при этом пожилой горожанин не совершал. 

– Где-то с весны этого года он звал детей домой, угощал, а потом демонстрировал свои половые органы и трогал за причинные места детей, – сообщили в редакцию информационного агентства волгоградцы. 

По не подтвержденной официально информации, в гостях у пенсионера успели побывать несколько детей в возрасте от шести до 12 лет. 

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что в отношении 80-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более лиц, не достигших 14-летнего возраста. 

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