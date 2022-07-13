В Волгограде зама главврача обвиняют в мошенничестве с премиями сотрудников









Заместитель главного врача одной из поликлиник Волгограда обвиняется в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины завершено. Ей инкриминируется ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи уголовного дела в суд.

Следствием установлено, что обвиняемая, занимая должность заместителя главного врача по экономическим вопросам, совершила преступление в период с февраля 2019 года по декабрь 2020 года. Руководящий работник сообщила сотрудникам поликлиники заведомо ложные сведения о том, что получаемые ими стимулирующие выплаты якобы предназначены для оплаты ремонтных работ, проводимых в поликлинике, в связи с чем подлежат возврату.

- В последующем 29 сотрудников учреждения, получая в соответствующие месяцы стимулирующие выплаты, обналичивали денежные средства в банкоматах города Волгоград и, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений, предавали денежные средства обвиняемой, которая распоряжалась ими по своему усмотрению, - сообщила Буянова.

В результате медицинскому учреждению был причинен ущерб на сумму около 1 миллиона рублей.

На стадии расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер на транспортные средства обвиняемой наложен арест.

Заметим, что следственный орган не называет медицинское учреждение и фамилию фигурантки уголовного дела.

Однако в Волгограде в последнее время было два крупных скандала в медицинских учреждениях после проверок облкомздрава, инициированных губернатором. Так, после такой проверки в декабре 2021 года от работы была отстранена заместитель главного врача по экономическим вопросам клинической больницы скорой помощи №25 города Волгограда Виктория Багова.

Через несколько дней появилась информация об отстранении от должности после проверки Волгоградской областной клинической больницы №3 начальника отдела кадров Екатерины Шпак. Летом текущего года стало известно о завершении расследования в отношении бывшего кадровика. Женщину обвиняют мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2016 году она фиктивно трудоустроила трех своих знакомых в штат хозотдела больницы. Уборщики-«призраки» ни дня не появлялись на работе, а зарплата «работникам» регулярно приходила. Экс-кадровик все деньги забирала себе. С 2016 по 2021 год Екатерина Шпак «освоила» более 2 400 000 рублей.

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