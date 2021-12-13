Здравоохранение 13.12.2021 09:49
0
13.12.2021 09:49
Комитет здравоохранения Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова начал большую проверку второй за последнюю неделю больницы Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», под пристальное внимание чиновников попала Волгоградская областная клиническая больница №3. Первым итогом проверки стало отстранение начальника отдела кадров Екатерины Шпак.
Больницу №3, которая в настоящее время работает как ковидный госпиталь, возглавляет Елена Левшина. О причинах организованной облздравом большой проверки неизвестно, однако не исключено, что поводом стали недостаточно прозрачные управленческие решения.
Напомним, на минувшей неделе Андрей Бочаров поручил региональному комитету здравоохранения провести большую проверку клинической больницы скорой помощи №25. В пятницу, 10 декабря, стало известно об отстранении от работы заместителя главного врача по экономическим вопросам Виктории Баговой.
Реклама
Отстранена от работы заместитель главврача больницы №25 в Волгограде10.12.2021 09:32
Здравоохранение 10.12.2021 09:32
В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверки08.12.2021 21:49
Здравоохранение 08.12.2021 21:49
Волгоградскую область завалили вакцинами от коронавируса07.12.2021 10:52
Здравоохранение 07.12.2021 10:52
В волгоградских больницах освободились 1700 ковидных коек06.12.2021 11:29
Здравоохранение 06.12.2021 11:29
Волгоградский облздрав опроверг смерть пациента с COVID из-за отключения от кислорода01.12.2021 13:55
Здравоохранение 01.12.2021 13:55
Росздравнадзор расследует смерть пациента в ковидном госпитале в Волгограде01.12.2021 12:03
Здравоохранение 01.12.2021 12:03
В Волгоградской области 601 человек заразился СПИДом в 2021 году01.12.2021 08:17
Здравоохранение 01.12.2021 08:17
«В штатном режиме»: хирурги Клиники №1 ВолГМУ провели уникальную операцию30.11.2021 18:17
Здравоохранение 30.11.2021 18:17
«СОГАЗ-Мед»: вакцинация и ревакцинация – укрепляем здоровье30.11.2021 15:55
Здравоохранение 30.11.2021 15:55
Вирусы проникли в 41 образовательное учреждение в Волгоградской области30.11.2021 11:13
Здравоохранение 30.11.2021 11:13
В ВолгГМУ впервые проходит кадавер-курс для врачей26.11.2021 12:43
Здравоохранение 26.11.2021 12:43
В Волгоградскую область прибыла крошечная партия дефицитного «КовиВака»26.11.2021 09:30
Здравоохранение 26.11.2021 09:30
В ВолгГМУ вручили студенческие билеты французского университета Гренобль-Альпы25.11.2021 09:45
Здравоохранение 25.11.2021 09:45
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачей24.11.2021 11:01
Здравоохранение 24.11.2021 11:01
Интеллектуальная собственность ВолгГМУ признана самой востребованной в России22.11.2021 15:38
Здравоохранение 22.11.2021 15:38
Реклама