Здравоохранение

Отстранена от работы заместитель главврача больницы №25 в Волгограде

Здравоохранение 10.12.2021 09:32
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10.12.2021 09:32


Заместитель главного врача по экономическим вопросам клинической больницы скорой помощи №25 города Волгограда Виктория Багова отстранена от работы. По данным источника ИА «Высота 102», отстранение связано с большой проверкой, которую облздрав проводит в медицинском учреждении по прямому поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Проверка 25-й больницы началась в среду, 8 декабря. В фокусе внимания проверяющих – вопросы административно-хозяйственной деятельности медучреждения. В частности, проверка может быть связана с непрозрачными схемами хозяйственной деятельности больницы №25.
Напомним, чуть больше года назад в учреждении сменился главный врач – место Натальи Ляховой заняла Марина Королева, которая по сей день возглавляет больницу скорой помощи №25. Ляхова руководила больницей на протяжении шести лет с августа 2014 года.
Это первая большая проверка КБ СМП №25 за последние семь лет. За эти годы во многих медицинских учреждениях Волгоградской области сменились главные врачи, главным образом в 2015-2016 годах с началом губернаторства Андрея Бочарова. Тогда глава региона лично побывал в большинстве больниц и поликлиник, в том числе в детской больнице №8 в Волгограде, больнице №1 города Волжского, волгоградской больнице №3 и других. Руководители учреждений лишились постов в связи с рядом претензий к их работе со стороны властей и жителей Волгоградской области.
Фото: официальный сайт клинической больницы скорой помощи №25 г. Волгоград.

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