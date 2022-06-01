В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней бывшего начальника отдела кадров областной больницы № 3 Екатерины Шпак. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

— Следственный отдел по Центральному району города Волгограда СУ СКР по области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летней женщины, ранее состоявшей в должности начальника отдела кадров одной из больниц, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемая фиктивно трудоустроила трех своих знакомых в штат хозотдела больницы. Уборщики-«призраки» ни дня не появлялись на работе, а зарплата «работникам» регулярно приходила. Экс-кадровик все деньги забирала себе.

С 2016 по 2021 год Екатерина Шпак «освоила» более 2 400 000 рублей. Все деньги обвиняемая потратила на свои нужды. В основу дела легли материалы, представленные прокуратурой Центрального района Волгограда.

В декабре 2021 года облздрав по поручению губернатора Андрея Бочарова организовал большую проверку. Под пристальное внимание чиновников попала, в том числе и областная больница №3. По итогу начальника отдела кадров Екатерину Шпак отстранили от работы.

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