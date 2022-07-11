«Невозможно дышать»: жители юга Волгограда жалуются на странный воздух

Экология 11.07.2022 20:54
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11.07.2022 20:54
Жителей Красноармейского района Волгограда беспокоит странный воздух, отдающий сероводородом, который они вдыхают уже второй день.
- Загазованность дикая. Второй день невозможно дышать нормально. Похоже на что-то сероводородное в воздухе. Вчера часов в 10 вечера все началось, пошла жуткая вонь. Сегодня ближе к вечеру все повторяется. Мы не знаем, откуда это. Возможно, с завода какого-нибудь. Просим экологические службы разобраться, - сообщила ИА «Высота 102» читательница Оксана, проживающая на проспекте Героев Сталинграда, 37.
Напомним, что в прошлом месяце в редакцию с жалобой на тошнотворный запах обращались жители поселка Купоросный в Советском районе Волгограда. Тогда причиной их беспокойства был кожевенный завод, руководство которого подтвердило наличие специфического запаха с производства.
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