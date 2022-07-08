Экология 08.07.2022 07:19
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08.07.2022 07:19
ИА «Высота 102» получила ответ из управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по ситуации в поселке Купоросный Советского района Волгограда, где люди жалуются на вонючие выбросы с кожевенного производства.
Напомним, что 17 июня текущего года в редакцию обращались жители Купоросного. Люди утверждали, что из-за невыносимого запаха, который разносится по округе с кожевенного завода, они не могут даже открыть окна на проветривание. Генеральный директор ПО «Шеврет» Владимир Синявский пояснял информагентству, что предприятие не нарушает природоохранное законодательство, но с запахом ничего поделать не может.
- Понимаете, это производство такое – оно пахнет, и ничего здесь не сделаешь. Нормы мы не превышаем, но запах, конечно, есть. Нас уже неоднократно проверяли, так как люди жалуются, особенно летом. Мы все понимаем, стараемся учитывать направление ветра. Если ветер в сторону частного сектора, то мы снижаем производство. Но, повторюсь, производство специфическое и от запаха никуда не денешься, - комментировал ситуацию гендиректор предприятия.
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям отреагировало на публикацию и попросило руководство территориального управление Роспотребнадзора Ольгу Зубареву и главу облкомприроды Алексея Сивокоза провести проверку в пределах своих компетенций.
В территориальном управлении Роспотребнадзора ситуацию изучили.
- По результатам рассмотрения информации, с учетом действующих на сегодняшний день особенностей организации и осуществления государственного контроля (надзора), по вопросу загрязнения атмосферного воздуха и установления санитарно-защитной зоны, в адрес юридического лица ООО «ПО «Шеврет»...направлено Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства, - говорится в письме за подписью заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирины Климиной.
В нем также отмечено, что управлением в адрес администрации Волгограда «выдано Предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства о проведении мероприятий по недопущению сброса неочищенных жидких бытовых отходов в границах жилой застройки поселка Купоросный Советского района г. Волгограда».
Таким образом, как выясняется, помимо запахов в Купоросном обозначилась вторая проблема - это сброс неочищенных жидких бытовых отходов. Однако, судя по всему, в Роспотребнадзоре уже знают, как ее решить.
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
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