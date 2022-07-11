Борьба с коррупцией

Экс-чиновник, начальник колонии и бизнесмен идут под суд за картельный сговор под Волгоградом

Борьба с коррупцией 11.07.2022 18:12
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11.07.2022 18:12



Перед судом в Волгоградской области предстанет бывший чиновник, начальник ИК-26 и руководитель коммерческой организации по уголовному делу о картельном сговоре  при расходовании порядка 140 миллионов рублей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография». 
- Прокуратурой города Волжского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капительного строительства администрации городского округа – город Волжский, начальника исправительного учреждения и директора коммерческой организации, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. 
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волжского. Как ранее сообщало информагентство, его фигурантами являются бывший начальник управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко, а также гендиректор ООО «Каспий» Марат Гусейнов и начальник ФКУ «ИК-26 УФСИН по Волгоградской области» Андрей Штангруд. 
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Шушко инкриминируют организацию картельного сговора (ч.3 ст. 33, п. "а" ст. 178 УК РФ). Вину обвиняемые не признают.
Установлено, что 26 февраля 2020 года управление капитального строительства (УКС) администрации Волжского объявило о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на строительство детского сада в рамках реализации национального проекта «Демография». Стоимость работ составила около 140 миллионов рублей. Победителем аукциона признана одна из коммерческих организаций. 
Несмотря на наличие оснований для заключения муниципального контракта с победителем, руководством УКСа 1 апреля прошлого года было отказано  в оформлении договорных правоотношений с победителем.
В дальнейшем с целью уклонения от проведения конкурентных процедур и привлечения к выполнению работ определенного подрядчика руководством УКСа принято решение о заключении  муниципального контракта на строительство названного дошкольного образовательного учреждения с исправительным учреждением (ФКУ «ИК №26»).
Впоследствии вопреки требованиям законодательства исправительным учреждением для выполнения строительных работ привлечена организация, проигравшая аукцион - ООО «Каспий». При этом фирма фактически приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурсных процедур на строительство детского сада.
Напомним, что именно ИА «Высота 102» стало первым СМИ, которое обратило внимание на странности с заключением контракта на строительство детского сада в Волжском. В итоге к расследованию подключились УФАС, надзорный орган, что обернулось возбуждением уголовного дела. 
Указанные нарушения привели к исключению конкурентной процедуры освоения бюджетных средств и ограничению прав иных хозяйствующих субъектов, а также нарушению сроков строительства детского сада.
В ходе расследования уголовного дела выявлен факт хищения руководителем коммерческой организации более 860 тысяч рублей в рамках освоения бюджетных средств при сносе аварийного жилья. Данный ущерб обвиняемым возмещен.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Волжский городской суд. В настоящее время детский сад построен и введен в эксплуатацию.
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