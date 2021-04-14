



В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о картельном сговоре при расходовании порядка 140 млн рублей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография» на территории в поселке Металлург по ул. Иртышская, 16 должны были построить детский сад. Стоимость работ по строительству объекта составляет около 140 млн рублей.

В феврале прошло года управление капитального строительства администрации Волжского объявило о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта, победителем которого признана одна из коммерческих организаций.

В последующем итоги аукциона проигравшими участниками обжалованы в УФАС по Волгоградской области, которым подтверждена законность состоявшихся процедур, а жалобы оставлены без удовлетворения.

Несмотря на наличие оснований для заключения муниципального контракта с победителем, руководством УКСа 1 апреля прошлого года было отказано в оформлении договорных правоотношений с победителем.

В дальнейшем с целью уклонения от проведения конкурентных процедур и привлечения к выполнению работ определенного подрядчика руководством УКСа принято решение о заключении муниципального контракта на строительство названного дошкольного образовательного учреждения с исправительным учреждением (ФКУ «ИК №26»).

Впоследствии вопреки требованиям законодательства исправительным учреждением для выполнения строительных работ привлечена организация, проигравшая аукцион - ООО "Каспий". При этом фирма фактически приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурсных процедур на строительство детского сада.

Таким образом, указанные нарушения привели к исключению конкурентной процедуры освоения бюджетных средств и ограничению прав иных хозяйствующих субъектов. В этой связи материалы надзорной проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время на основании материалов проверки прокуратуры Волжского возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко. Также фигурантами уголовного дела стали гендиректор ООО "Каспий" и начальник ФКУ "ИК-26 УФСИН по Волгоградской области", возбужденного по статье - ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводится СО по Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.