В Волгоградской области начальник колонии и бизнесмен стали фигурантами дела о картельном сговоре при строительстве детского сада
Борьба с коррупцией 14.04.2021 08:23
0
14.04.2021 08:23
В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о картельном сговоре при расходовании порядка 140 млн рублей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография» на территории в поселке Металлург по ул. Иртышская, 16 должны были построить детский сад. Стоимость работ по строительству объекта составляет около 140 млн рублей.
В феврале прошло года управление капитального строительства администрации Волжского объявило о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта, победителем которого признана одна из коммерческих организаций.
В последующем итоги аукциона проигравшими участниками обжалованы в УФАС по Волгоградской области, которым подтверждена законность состоявшихся процедур, а жалобы оставлены без удовлетворения.
Несмотря на наличие оснований для заключения муниципального контракта с победителем, руководством УКСа 1 апреля прошлого года было отказано в оформлении договорных правоотношений с победителем.
В дальнейшем с целью уклонения от проведения конкурентных процедур и привлечения к выполнению работ определенного подрядчика руководством УКСа принято решение о заключении муниципального контракта на строительство названного дошкольного образовательного учреждения с исправительным учреждением (ФКУ «ИК №26»).
Впоследствии вопреки требованиям законодательства исправительным учреждением для выполнения строительных работ привлечена организация, проигравшая аукцион - ООО "Каспий". При этом фирма фактически приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурсных процедур на строительство детского сада.
Таким образом, указанные нарушения привели к исключению конкурентной процедуры освоения бюджетных средств и ограничению прав иных хозяйствующих субъектов. В этой связи материалы надзорной проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
В настоящее время на основании материалов проверки прокуратуры Волжского возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко. Также фигурантами уголовного дела стали гендиректор ООО "Каспий" и начальник ФКУ "ИК-26 УФСИН по Волгоградской области", возбужденного по статье - ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводится СО по Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.
Напомним, ИА «Высота 102» стало первым СМИ, которое обратило внимание на странности с заключением контракта на строительство детского сада в Волжском. В итоге к расследованию подключились УФАС, надзорный орган, что обернулось возбуждением уголовного дела.
Реклама
Бывший заместитель осужденного экс-мэра Михайловки идет под суд за подлог14.04.2021 12:43
Борьба с коррупцией 14.04.2021 12:43
Представитель магазина лже-брендов в Волгограде пытался откупиться от полиции (ВИДЕО)09.04.2021 09:52
Борьба с коррупцией 09.04.2021 09:52
Подмена органов и взятки: в Волгограде оглашают приговор бывшему главному патологоанатому региона31.03.2021 11:28
Борьба с коррупцией 31.03.2021 11:28
Главный судебный пристав Волгоградской области останется в СИЗО26.03.2021 11:47
Борьба с коррупцией 26.03.2021 11:47
Двое экс-руководителей района в Волгоградской области идут под суд за взятки24.03.2021 16:07
Борьба с коррупцией 24.03.2021 16:07
Экс-чиновника вывели в наручниках из зала суда в Волгоградской области19.03.2021 12:15
Борьба с коррупцией 19.03.2021 12:15
Завершено следствие по делу о скандальном ремонте школьных крыш в Волгограде16.03.2021 12:41
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:41
Проверят на халатность: руководство Дома культуры под Волгоградом потратило миллионы на ремонт исправной кровли16.03.2021 12:03
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:03
Глава поселка в Волгоградской области фиктивно трудоустроил водителем директора Дома культуры15.03.2021 14:42
Борьба с коррупцией 15.03.2021 14:42
Глава поселка в Волгоградской области дробил бюджетные закупки по цвету тротуарной плитки04.03.2021 16:58
Борьба с коррупцией 04.03.2021 16:58
Подполковника УФСИН по Волгоградской области судят за взятки03.03.2021 17:01
Борьба с коррупцией 03.03.2021 17:01
В Волгоградской области стали чаще ловить крупных коррупционеров03.03.2021 11:35
Борьба с коррупцией 03.03.2021 11:35
Вымогали миллион: сотрудники угрозыска задержаны при получении взятки в Волгограде24.02.2021 17:35
Борьба с коррупцией 24.02.2021 17:35
Руководство исправительных колоний в Волгоградской области скрывало реальные доходы и недвижимость12.02.2021 14:19
Борьба с коррупцией 12.02.2021 14:19
В Волгограде инспектора Ростехнадзора осудили за взятку12.02.2021 10:15
Борьба с коррупцией 12.02.2021 10:15
Реклама