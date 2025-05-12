Зарплата директора МУП «Южное» в 424 тысячи удивила волгоградцев

Борьба с коррупцией 12.05.2025 18:08
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12.05.2025 18:08
Администрация Волгограда обнародовала средние зарплаты руководителей муниципальных учреждений и организаций за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», самым высокооплачиваемым директором оказался Виктор Швыдкий, возглавляющий МБУ «Южное». В месяц он получал 422231 рубль. Чем же занимается это муниципальное бюджетное учреждение? Как следует из открытых данных, «Южное» отвечает за содержание, текущий и капитальный ремонт дорог, тротуаров, механизированной уборкой, озеленением улиц в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском районах города. Судя по размеру зарплаты директора, у жителей этих районов не должно оставаться вопросов к состоянию дорог и тротуаров в этой части города.
Бывший директор МБУ «Северное» Евгений Головко зарабатывал меньше своего коллеги из МБУ «Южное» - всего 294918 рублей в месяц. Андрей Летов, руководитель МУП «Метроэлектротранс» получал в прошлом году 235883 рубля ежемесячно. Денежное довольствие Александра Редькина, руководящего МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками», составляло 168284 рубля.
Директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев обнародовал среднюю зарплату за прошлый год в размере 212148 рублей, а руководитель МАУ «ВЯЗ» Николай Муравьев получал 138404 рубля. Средняя зарплата Александра Воробьева, директора МКУ «Городской информационный центр» составляла 169163 рубля, так называемого «завхоза» мэрии, руководителя МКУ «Материально-хозяйственная служба» Дмитрия Севастьянова – 108302 рубля. А директор «гаража» мэрии, МУ «Автохозяйство Волгограда» Михаил Поляков получал всего 89481 рубль. На карточку директора МКУ «Волгоградский городской архив» Андрея Денисова ежемесячно приходила сумма в размере 103749 рублей.
Директор МУ «Горэколес» Геннадий Попов зарабатывал в среднем 70573 рубля, и руководитель МБУ «Берегоукрепление» Алина Королева – 157091 рубль. Средняя зарплата МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Сергея Сидоренко составляла в прошлом году 167761 рубль.
К слову, руководители подведомственных администрации Волгограда учреждений пока еще не в полном составе отчитались о своих зарплатах. Напомним, данные о среднемесячных зарплатах руководителей учреждений публикуются ежегодно в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции. Тогда как сведения о доходах этой категории граждан, как и чиновников и депутатов, с 2023 года больше не появляются в открытом доступе.
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