Зарплата директора МУП «Южное» в 424 тысячи удивила волгоградцев





Администрация Волгограда обнародовала средние зарплаты руководителей муниципальных учреждений и организаций за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», самым высокооплачиваемым директором оказался Виктор Швыдкий, возглавляющий МБУ «Южное». В месяц он получал 422231 рубль. Чем же занимается это муниципальное бюджетное учреждение? Как следует из открытых данных, «Южное» отвечает за содержание, текущий и капитальный ремонт дорог, тротуаров, механизированной уборкой, озеленением улиц в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском районах города. Судя по размеру зарплаты директора, у жителей этих районов не должно оставаться вопросов к состоянию дорог и тротуаров в этой части города. Администрация Волгограда обнародовала средние зарплаты руководителей муниципальных учреждений и организаций за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», самым высокооплачиваемым директором оказался, возглавляющий МБУ «Южное». В месяц он получал 422231 рубль. Чем же занимается это муниципальное бюджетное учреждение? Как следует из открытых данных, «Южное» отвечает за содержание, текущий и капитальный ремонт дорог, тротуаров, механизированной уборкой, озеленением улиц в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском районах города. Судя по размеру зарплаты директора, у жителей этих районов не должно оставаться вопросов к состоянию дорог и тротуаров в этой части города.

Бывший директор МБУ «Северное» Евгений Головко зарабатывал меньше своего коллеги из МБУ «Южное» - всего 294918 рублей в месяц. Андрей Летов, руководитель МУП «Метроэлектротранс» получал в прошлом году 235883 рубля ежемесячно. Денежное довольствие Александра Редькина, руководящего МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками», составляло 168284 рубля. Бывший директор МБУ «Северное»зарабатывал меньше своего коллеги из МБУ «Южное» - всего 294918 рублей в месяц., руководитель МУП «Метроэлектротранс» получал в прошлом году 235883 рубля ежемесячно. Денежное довольствиеруководящего МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками», составляло 168284 рубля.

Директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев обнародовал среднюю зарплату за прошлый год в размере 212148 рублей, а руководитель МАУ «ВЯЗ» Николай Муравьев получал 138404 рубля. Средняя зарплата Александра Воробьева, директора МКУ «Городской информационный центр» составляла 169163 рубля, так называемого «завхоза» мэрии, руководителя МКУ «Материально-хозяйственная служба» Дмитрия Севастьянова – 108302 рубля. А директор «гаража» мэрии, МУ «Автохозяйство Волгограда» Михаил Поляков получал всего 89481 рубль. На карточку директора МКУ «Волгоградский городской архив» Андрея Денисова ежемесячно приходила сумма в размере 103749 рублей. Директор МАУ «Информационное агентство Волгограда»обнародовал среднюю зарплату за прошлый год в размере 212148 рублей, а руководитель МАУ «ВЯЗ»получал 138404 рубля. Средняя зарплатадиректора МКУ «Городской информационный центр» составляла 169163 рубля, так называемого «завхоза» мэрии, руководителя МКУ «Материально-хозяйственная служба»– 108302 рубля. А директор «гаража» мэрии, МУ «Автохозяйство Волгограда»получал всего 89481 рубль. На карточку директора МКУ «Волгоградский городской архив» Андрея Денисова ежемесячно приходила сумма в размере 103749 рублей.

Директор МУ «Горэколес» Геннадий Попов зарабатывал в среднем 70573 рубля, и руководитель МБУ «Берегоукрепление» Алина Королева – 157091 рубль. Средняя зарплата МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Сергея Сидоренко составляла в прошлом году 167761 рубль. Директор МУ «Горэколес»зарабатывал в среднем 70573 рубля, и руководитель МБУ «Берегоукрепление»– 157091 рубль. Средняя зарплата МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда»составляла в прошлом году 167761 рубль.

К слову, руководители подведомственных администрации Волгограда учреждений пока еще не в полном составе отчитались о своих зарплатах. Напомним, данные о среднемесячных зарплатах руководителей учреждений публикуются ежегодно в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции. Тогда как сведения о доходах этой категории граждан, как и чиновников и депутатов, с 2023 года больше не появляются в открытом доступе. К слову, руководители подведомственных администрации Волгограда учреждений пока еще не в полном составе отчитались о своих зарплатах. Напомним, данные о среднемесячных зарплатах руководителей учреждений публикуются ежегодно в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции. Тогда как сведения о доходах этой категории граждан, как и чиновников и депутатов, с 2023 года больше не появляются в открытом доступе.



