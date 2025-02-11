В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщником

Бывший мэр Елани Александр Гугучкин и его подчиненный Вячеслав Маскаев предстали перед судом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку Еланского районного суда, заседание, назначенное на 4 февраля, было отложено в связи с неявкой в процесс свидетелей. По данным СУ СК России по Волгоградской области, экс-мэр и его сотрудник обвиняются в получении взятки, в посредничестве во взяточничестве, а бывший глава городского поселения еще и в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, весной 2021 года к главе поселения обратился местный предприниматель с просьбой разрешить ему использовать муниципальную технику для завоза песка на свой участок. Экс-чиновник предложил даже оформить гражданско-правовой договор. Однако затем решил заработать на своей должности. И потребовал от коммерсанта взятку в размере 95 тысяч рублей. При этом часть суммы должна была остаться у директора муниципального учреждения, в ведении которого находились и техника, и рабочая сила.

С июня по август 2021 года, следуя указаниям главы поселения и своего непосредственного руководителя, сотрудники муниципального учреждения завезли песок и выполнили другие услуги на участке бизнесмена. Однако, как оказалось, бизнесмен «кинул» чиновника и не заплатил ему обещанные деньги. На протяжении более двух лет чиновник систематически напоминал и требовал с предпринимателя передать ему деньги, о чем весной прошлого года стало известно оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области. При получении денег глава городского поселения был задержан.

После задержания Александр Гугучкин был вынужден покинуть пост главы городского поселения. Свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях он не признал в отличие от второго подсудимого.

Напомним, в середине декабря 2024 года были задержаны глава Еланского района Дмитрий Литвинов и местный бизнесмен. Чиновника также подозревают в получении взятки. После задержания местные депутаты досрочно прекратили полномочия Литвинова на должности руководителя муниципалитета.