Обладмин опубликовал зарплаты руководителей волгоградских дорожников





В администрации Волгоградской области приступили к публикации сведений о среднемесячных зарплатах руководителей учреждений, подведомственных органам исполнительной власти региона в рамках антикоррупционного законодательства. Если данные о доходах чиновников, депутатов и членов их семей после начала СВО перестали обнародовать, то на информацию о зарплатах этот запрет не распространился. В администрации Волгоградской области приступили к публикации сведений о среднемесячных зарплатах руководителей учреждений, подведомственных органам исполнительной власти региона в рамках антикоррупционного законодательства. Если данные о доходах чиновников, депутатов и членов их семей после начала СВО перестали обнародовать, то на информацию о зарплатах этот запрет не распространился.

Одним из первых выполнили требования закона в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Согласно обнародованным данным, самым высокооплачиваемым руководителем среди учреждений, подведомственных облкомтрансу, стал гендиректор ГУП «Волгоградавтотранс» Сергей Ахрамеев, передает V102.RU. В среднем он получал в 2024 году 172111 рублей в месяц. И.о. заместителя гендиректора С.Кисилев зарабатывал 130993 рубля, а заместитель гендиректора по коммерческой деятельности М.Миронова – 114413 рублей. Одним из первых выполнили требования закона в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Согласно обнародованным данным, самым высокооплачиваемым руководителем среди учреждений, подведомственных облкомтрансу, стал гендиректор ГУП «Волгоградавтотранс» Сергей Ахрамеев, передает V102.RU. В среднем он получал в 2024 году 172111 рублей в месяц. И.о. заместителя гендиректора С.Кисилев зарабатывал 130993 рубля, а заместитель гендиректора по коммерческой деятельности М.Миронова – 114413 рублей.

Руководитель ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» Александр Музалевский получал 142363 рубля в месяц, его заместитель Павел Харлашин чуть меньше – 139826 рублей. Второй зам Алексей Варламов зарабатывал 108667 рублей, а третий, Сергей Кожанов, 107207 рублей. Руководитель ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» Александр Музалевский получал 142363 рубля в месяц, его заместитель Павел Харлашин чуть меньше – 139826 рублей. Второй зам Алексей Варламов зарабатывал 108667 рублей, а третий, Сергей Кожанов, 107207 рублей.

Директор ГБУ «Волгоградавтодор» получал в прошлом году по 139733 рубля в месяц, его первый заместитель Михаил Пономарев – 114197 рублей, заместитель Олег Заплавный – 88344 рубля. Интересно складывалась зарплата руководства ГУП «Вокзал-Авто». Директор Никита Лабинцев за период с 1 января по 24 декабря 2024 года зарабатывал в среднем 141266 рублей, его заместитель Александр Удалов – 110187 рублей, а главбух Людмила Крашенниникова – 107362 рубля. Директор ГБУ «Волгоградавтодор» получал в прошлом году по 139733 рубля в месяц, его первый заместитель Михаил Пономарев – 114197 рублей, заместитель Олег Заплавный – 88344 рубля. Интересно складывалась зарплата руководства ГУП «Вокзал-Авто». Директор Никита Лабинцев за период с 1 января по 24 декабря 2024 года зарабатывал в среднем 141266 рублей, его заместитель Александр Удалов – 110187 рублей, а главбух Людмила Крашенниникова – 107362 рубля.

А с 25 по 31 декабря Никита Лабинцев получил еще 48840 рублей, а его заместитель Александр Удалов – 26609 рублей. Таким образом, за последний месяц прошлого года средняя зарплата руководителя ГУП составила рекордную сумму - около 190 тысяч рублей. А с 25 по 31 декабря Никита Лабинцев получил еще 48840 рублей, а его заместитель Александр Удалов – 26609 рублей. Таким образом, за последний месяц прошлого года средняя зарплата руководителя ГУП составила рекордную сумму - около 190 тысяч рублей.

Фото V102.RU (архив)