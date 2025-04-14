В волгоградском колледже разоблачили взяточницу

Борьба с коррупцией 14.04.2025 09:30
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14.04.2025 09:30
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, фигурантом дела стала заведующая отделением одного из колледжей Кировского района.
В январе 2025 года подозреваемая предложила студенту заочного отделения беспрепятственно сдать зимнюю сессию за незаконное денежное вознаграждение. Получив от учащегося требуемую сумму, заведующая отделением выставила в экзаменационных ведомостях положительные оценки без фактической проверки знаний по учебным дисциплинам.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие не исключает, что будут установлены иные аналогичные эпизоды криминальной деятельности подозреваемой. Органами СКР будет дана правовая оценка, в том числе, студентам-взяткодателям.
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