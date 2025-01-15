Борьба с коррупцией

Экс-глава Елани Гугучкин и его подчиненный идут под суд за взятку

Борьба с коррупцией 15.01.2025 15:07
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15.01.2025 15:07


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки за незаконное использование муниципальной техники. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстанут бывший глава Еланского городского поселения Александр Гугучкин и директор МКУ «Благоустройство». Бывший глава обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. А директор МКУ – в посредничестве во взяточничестве. 

5 апреля на тот момент мэр Елани Александр Гугучкин в своем служебном автомобиле, припаркованном у местной администрации, получил от директора МКУ «Благоустройство» оставшуюся часть взятки в размере 20 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы 100 тыс. рублей. Деньги предназначались для решения вопроса о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного предпринимателя. К слову, ранее в силовых структурах не разглашались подробности дела, по которому был задержан Гугучкин. 

Передача денег проходила под контролем сотрудников  УФСБ России по Волгоградской области. Александр Гугучкин был задержан, а вскоре он был смещен с поста главы поселения. 

Свою вину экс-мэр Елани отрицает, а директор МКУ признал ее в полном объеме. 

Уголовное дело будет рассматриваться Еланским районным судом Волгоградской области.

Ожидать суда бывший глава муниципального образования будет, находясь под стражей, а директор МКУ – под домашним арестом.

Напомним, в середине декабря 2024 года были задержаны глава Еланского района Дмитрий Литвинов и местный бизнесмен. Чиновника также подозревают в получении взятки. После задержания местные депутаты досрочно прекратили полномочия Литвинова на должности руководителя муниципалитета. 

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