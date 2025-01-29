Борьба с коррупцией

В Жирновске водителя осудят за попытку подкупить гаишника

Борьба с коррупцией 29.01.2025 09:43
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29.01.2025 09:43


В Жирновске завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, обвиняемый пытался подкупить полицейского, когда 22 января его автомобиль ВАЗ-21063 остановили на автодороге между рабочим поселком Красный Яр и селом Фоменково.

На машине отсутствовали регистрационные номера, к тому же выяснилось, что у водителя нет прав. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина навел на себя гораздо большие неприятности, не придумав ничего лучше, чем предложить сотруднику полиции, оформлявшему протокол, взятку. 

Офицер МВД отказался от преступных денег, но и это не остановило настойчивого взяткодателя. Он демонстративно положил деньги  на панель служебного автомобиля, хотя  и это не помогло. 

О произошедшем  инспектор ГИБДД проинформировал вышестоящее руководство и мужчина стал фигурантом уголовного дела.  Свою вину в содеянном он полностью признал. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Фото V102.RU (архив)

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