В Жирновске водителя осудят за попытку подкупить гаишника

В Жирновске завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, обвиняемый пытался подкупить полицейского, когда 22 января его автомобиль ВАЗ-21063 остановили на автодороге между рабочим поселком Красный Яр и селом Фоменково.
На машине отсутствовали регистрационные номера, к тому же выяснилось, что у водителя нет прав. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина навел на себя гораздо большие неприятности, не придумав ничего лучше, чем предложить сотруднику полиции, оформлявшему протокол, взятку.
Офицер МВД отказался от преступных денег, но и это не остановило настойчивого взяткодателя. Он демонстративно положил деньги на панель служебного автомобиля, хотя и это не помогло.
О произошедшем инспектор ГИБДД проинформировал вышестоящее руководство и мужчина стал фигурантом уголовного дела. Свою вину в содеянном он полностью признал. Уголовное дело готовится к направлению в суд.
Фото V102.RU (архив)