Борьба с коррупцией

Суд узаконил увольнение врио главы Елани с прошлой должности из-за утраты доверия

Борьба с коррупцией 25.02.2025 07:22
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25.02.2025 07:22


Апелляционная инстанция подтвердила законность решения о досрочном прекращении полномочий главы Дубовского сельского поселения Еланского района Алексея Голева с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Как сообщает V102.RU, Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Еланского районного суда, вынесенное в ноябре 2024 года по иску районного прокурора.

Алексей Голев, напомним, с 18 октября 2024 года временно исполняет полномочия главы Еланского городского поселения. Главой Дубовского сельского поселения Голев был до перехода на работу в администрацию Еланского городского поселения.

Прокуратура Еланского района в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выявила серьезные нарушении при предоставлении земельных участков в аренду в деятельности администрации Дубовского сельского поселения Еланского муниципального района, которую тогда возглавлял Голев.

В решении районного суда указано, что в ходе проверки вскрылось, что глава сельского поселения предоставил в аренду своему отцу землю для  выпаса животных.

- Таким образом, у главы, являющегося выборным должностным лицом органа местного самоуправления, при реализации своих должностных полномочий при вынесении постановлений о предоставлении земельных участков в аренду, произошла ситуация, при которой у него возникла личная заинтересованность в улучшении материального положения своего близкого родственника, в преимуществе получения земельных участков своим отцом перед  другими заинтересованными лицами, которая влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им своих полномочий главы сельского поселения, - говорится в судебном решении.

Голев ушел с занимаемой должности с истечением срока полномочий. Однако такая формулировка не устроила надзорное ведомство, которое настаивало на досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения именно в связи с утратой доверия. Прокурор Еланского района подал иск в суд к думе Дубовского сельского поселения, который был удовлетворен. Однако это решение было обжаловано ответчиком в апелляционной инстанции. 

В настоящее время решение вступило в законную силу. 

Отметим, что в Еланском районе в настоящее время судят бывшего главу Елани Александра Гугучкина и его подчиненного Вячеслава Маскаева, которые обвиняются в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. Гугучкину также инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. После задержания Гугучкина депутаты назначили временно исполняющего полномочия главы Елани. Примечательно, что Алексея Голева в Елани называют одним из претендентов на пост городского главы. Выборы главы Елани проходят на конкурсной основе. В настоящее время такой конкурс еще не объявлялся. 

Фото: администрация Еланского района / ok.ru

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