В Волгограде потушили крупный пожар у кладбища

В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 10 июля, потушили крупный пожар у кладбища недалеко от улицы Неждановой. Как сообщает ИА «Высота 102», пожарные боролись с огнем на площади в 1000 квадратных метров.

— Сигнал о возгорании поступил в 12.00. Горела сухая трава на площади в 1000 «квадратов», — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В 15.22 расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Пострадавших нет.

В соцсетях очевидцы пожара стали сообщать о черных клубах дыма, заметных из разных районов города. Некоторые даже усмотрели некий черный смог, окутавший кладбище.

В областном главке МЧС напоминают гостям и жителям Волгоградского региона о действующем с 27 июня особом противопожарном режиме. За нарушение и несоблюдение требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа возрастает в два раза.

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