Волгоградцам рассказали о самом жарком дне новой недели

Жителей Волгоградской области на новой неделе снова ожидает изнуряющая жара. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, самым жарким днем будет понедельник, 11 июля.

— Завтра в Волгоградской области ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ветер юго- восточного направления 6-11 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с, при грозах до 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут +30...+35 °С, местами до +38 °С.

В Волгограде завтра днем без существенных осадков. Порывы ветра составят 12-17 м/с. Температура воздуха после обеда составит +31...+33 °С.

По сведениям портала Gismeteo, предстоящая неделя сулит волгоградцам духоту и небольшие дожди. Осадки ожидаются в городе на Волге со вторника по четверг. К выходным в областном центре температура за окном в дневные часы составит +29 °С. Однако уже к понедельнику, 18 июля, температурные значения снова поползут вверх.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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